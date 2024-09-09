Narin'in otopsi raporunda neler var?

Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesi, Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedeni bugün bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürerken, Güran'ın cesedine Eğertutmaz Deresi'nde, bir çuval içinde ulaşıldı. Narin Güran’ın cesedi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

"CESET YER DEĞİŞTİRMİŞ OLABİLİR"

Otopsi sırasında dikkat çeken bulgular tespit edildi. Güran’ın bir bacağında kırık izine rastlanırken, bu kırığın darp, cebir ya da başka bir sebepten mi kaynaklandığı araştırılıyor. Kesin sonuçların 15 gün içinde raporlanacağı belirtilirken, cesedin ileri derecede çürümüş olduğu ifade edildi.

Adli Tıp uzmanları, cesedin boynunda şüpheli bir lezyon tespit ederken, bunun boğulma sonucu mu yoksa çürüme nedeniyle mi oluştuğu konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Ayrıca, cesedin yer değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor ve bu duruma dair bazı izler bulunduğu ifade ediliyor.

Patoloji, toksikoloji ve biyoloji uzmanlık birimlerinin incelemeleri ise hâlen devam ediyor. Uzmanlar, cesetteki ciddi lezyonların olayın aydınlatılmasında kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.