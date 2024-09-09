MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Eylül’de Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava operasyonunda 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Eylül’de Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava operasyonunda 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. 5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekatında, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi."

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