Türkiye, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı. Türkiye, bu büyük organizasyona Azerbaycan, Çekya ve İsveç ile birlikte ev sahipliği yapacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak
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Son Avrupa Şampiyonu unvanına sahip A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu önemli turnuvada yer alacak. Türkiye’deki grup aşamaları, 8’li Finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçlarının yanı sıra büyük finale de ev sahipliği yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ev sahipliği ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2019’da düzenlenen unutulmaz organizasyonun ardından, ev sahibi olarak bir kez daha Avrupa voleybolunun kalbinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak katılıyoruz ve taraftarlarımızın tutkulu desteğiyle kendi topraklarımızda başarımızı tekrarlamayı dört gözle bekliyoruz.”

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise; “Son Avrupa şampiyonu olarak bir kez daha Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyon, 2026 yılında güzel ülkemizde düzenlenecek. Voleybol tutkumuzu tüm ülkeyle birlikte kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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