Türkiye kupası, transferler ve daha fazlası: Ali Koç’tan kritik basın toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası’na katılım kararı, devre arası transfer planlamaları ve Ülker Stadı’nda yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunmak üzere 8 Ocak Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye kupası, transferler ve daha fazlası: Ali Koç’tan kritik basın toplantısı
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Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, Türk futbolunda süregelen sorunlara dikkat çekildi. Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki (TFF) yapısal değişikliklere rağmen kronikleşmiş problemlerin devam ettiği ve saha içi adaletin sağlanamadığı ifade edildi.

Kulüp açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yapısal birçok değişikliğe, başkan ve yönetiminin yenilenmesine, Merkez Hakem Kurulu’nun ve Süper Lig'de maç yöneten birçok hakemin değiştiğine şahit olduk. Buna rağmen kronikleşmiş problemler hala devam etmekte olup bu durum saha içerisindeki adaletin sağlanamadığını net şekilde göstermektedir." denildi. 

TÜRKİYE KUPASI VE TRANSFERLER MASADA

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’na katılıp katılmama konusundaki kararı da toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. Ayrıca, devre arası transfer dönemine yönelik planlamalar ve takımın geleceğine dair önemli detaylar paylaşılacak.

Son dönemde Ülker Stadı’nda yaşanan olayların da toplantıda ele alınacağı belirtilirken, toplantının 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00’de gerçekleşeceği duyuruldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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