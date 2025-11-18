Türkiye ve Yunanistan zirve için kozlarını paylaşıyor! Yunanistan U19 - Türkiye U19 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta dananın kuyruğu kopuyor! Grupta oynadıkları iki maçı da gol yemeden kazanan iki namağlup ekip, Türkiye U19 ve Yunanistan U19, grup liderliği için Antalya'da karşı karşıya geliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye ve Yunanistan zirve için kozlarını paylaşıyor! Yunanistan U19 - Türkiye U19 maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma: Güncellenme:

Geleceğin yıldızlarının sahne alacağı bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün oynanacak olan Yunanistan U19 - Türkiye U19 karşılaşması, saat 16:00'da başlayacak. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak maç, TFF YouTube kanalı ve mackolik üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Karşılaşmayı İtalyan hakem M. Marcenaro yönetecek.

İKİ TAKIM DA KALESİNİ GOLE KAPATTI!

Grupta tam anlamıyla bir güç gösterisi yaşanıyor. Her iki takım da oynadıkları ilk iki maçta kalelerinde gol görmedi. Yunanistan U19, Lihtenştayn'ı 8-0 ve Belarus'u 2-0 yenerek +10 averajla liderlik koltuğunda. Millîlerimiz ise Lihtenştayn'ı 7-0, Belarus'u 2-0 mağlup etti ve +9 averajla ikinci sırada. Ay-Yıldızlılarımızın liderlik için galibiyete ihtiyacı var.

Teknik direktörler Uğur İnceman ve Vangelis Moras'ın sahaya sürdüğü kadrolar şu şekilde:

Türkiye U19 (4-3-2-1): Kerem Matışlı; Hüseyin Maldar, Arda, Arda, Deniz; Hasan Hüseyin, Robert, Berat; Kaan, Metin; Tuğra.

Yunanistan U19 (4-3-3): S. Beleris; P. Tsiotas, D. Bataoulas, G. Kosidis, B. Dunga; E. Hamza, I. Sarris, R. Zeka; A. Mythou, M. Tsigkas, D. Berdos.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşuyorCumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşuyorGündem
Dünya genelinde internet sorunu: Birçok platforma erişilemiyorDünya genelinde internet sorunu: Birçok platforma erişilemiyorGündem
türkiye yunanistan U19 takım
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İşsizlikte üçüncü çeyrek bilançosu belli oldu
"Gerekirse yanıma 3 kişi alır İmralı'ya giderim"
3 yılda mezuniyet hakkı geliyor, işte detaylar...
Türkiye'deki yabancı sayısı belli oldu
Pirinçleri altın diye beyan ettiler, 100 milyar liralık zarar ortaya çıktı
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Şantiye müdürü göçük altında kaldı!
İstanbul'da bir aileyi yok eden 'gıda zehirlenmesi' şüphesinde 4 tutuklama
''O devlet kurulmadan çatışmalar asla bitmeyecek''
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Fırtına o bölgeleri vuracak! Meteoroloji uyardı: Fırtına o bölgeleri vuracak!
Altın fiyatları son 1 haftanın dibini gördü Altın fiyatları son 1 haftanın dibini gördü
Fenerbahçe'den kış transfer dönemine damga vuracak liste Fenerbahçe'den kış transfer dönemine damga vuracak liste
Milyonların gözü ocak ayında! Milyonların gözü ocak ayında!
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!