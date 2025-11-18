Türkiye ve Yunanistan zirve için kozlarını paylaşıyor! Yunanistan U19 - Türkiye U19 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Geleceğin yıldızlarının sahne alacağı bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün oynanacak olan Yunanistan U19 - Türkiye U19 karşılaşması, saat 16:00'da başlayacak. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak maç, TFF YouTube kanalı ve mackolik üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Karşılaşmayı İtalyan hakem M. Marcenaro yönetecek.

İKİ TAKIM DA KALESİNİ GOLE KAPATTI!

Grupta tam anlamıyla bir güç gösterisi yaşanıyor. Her iki takım da oynadıkları ilk iki maçta kalelerinde gol görmedi. Yunanistan U19, Lihtenştayn'ı 8-0 ve Belarus'u 2-0 yenerek +10 averajla liderlik koltuğunda. Millîlerimiz ise Lihtenştayn'ı 7-0, Belarus'u 2-0 mağlup etti ve +9 averajla ikinci sırada. Ay-Yıldızlılarımızın liderlik için galibiyete ihtiyacı var.

Teknik direktörler Uğur İnceman ve Vangelis Moras'ın sahaya sürdüğü kadrolar şu şekilde:

Türkiye U19 (4-3-2-1): Kerem Matışlı; Hüseyin Maldar, Arda, Arda, Deniz; Hasan Hüseyin, Robert, Berat; Kaan, Metin; Tuğra.

Yunanistan U19 (4-3-3): S. Beleris; P. Tsiotas, D. Bataoulas, G. Kosidis, B. Dunga; E. Hamza, I. Sarris, R. Zeka; A. Mythou, M. Tsigkas, D. Berdos.