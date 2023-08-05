Türkiye’de son 10 yılda yapılan futbolcu satış rakamları! Bakın zirvede hangi takım var

Bu sezon başta Arda Güler olmak üzere sattığı futbolculardan rekor bir transfer geliri elde eden Fenerbahçe, son 10 sezona da damga vuran kulüp oldu. Sarı lacivertliler bu sezon bonuslar hariç 5 futbolcu satışından kasasına 47.95 milyon Euro (1 milyar 414 milyon TL) koydu.Arda Güler ile Diego Rossi‘den gelecek bonuslar ve Joao Pedro‘nun zorunlu satın alma opsiyonu olan 3.5 milyon Euro’yla Kanarya’nın kasasına girecek futbolcu satışı gelirleri 62.35 milyon Euro’yu (1 milyar 836 milyon TL) bulacak. Fenerbahçe bu satış gelirleriyle sezonluk bazda rekorun sahibi olurken, son 10 yılda da rakiplerine büyük bir fark attı.

ÖNCEKİ REKOR GALATASARAY’DAYDI

2014-15 sezonundan bu yana geçen dönem dikkate alındığında bundan önceki dönemde sezonluk satış rekoru Galatasaray’daydı. Sarı kırmızılı takım 2017-18 sezonunda 36.71 milyon Euro’luk bir gelir elde etmişti. Bu satışlarda 16 milyon Euro’ya Stoke City’e giden Ndiaye ve 15 milyon Euro’ya Leipzig’e giden Bruma öne çıkan futbolcular olmuştu. Fenerbahçe ise özellikle son 4 sezonda futbolcu satışında tüm rakiplerini geride bırakırken, sarı lacivertiler gelirinin yarısından fazlasını da bu dönemde elde etti. Son 10 yılda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ise sezonluk bazda ikişer kez en fazla futbolcu satışı yapan kulüp oldu.

5. SIRADAKİ BURSASPOR ŞİMDİ 2. LİG’DE

Son 10 yılın toplamında zirveye çıkan Fenerbahçe’nin kasasına giren toplam para 204.37 milyon Euro (6 milyar 25 milyon TL) oldu. Sarı lacivertli takımı takip eden Galatasaray ise söz konusu dönemde 136.23 milyon Euroluk (4 milyar 16 milyon TL) satışa ulaştı. Üçüncü sırayı elde eden Beşiktaş da 110.2 milyon Euro’yu (3 milyar 250 milyon TL) kasasına koydu. 95.48 milyon Euro’luk (2 milyar 814 milyon TL) satış yapan Trabzonspor’un ardından 5. sırada yer alan ve 50.04 milyon Euro (1 milyar 475 milyon TL) futbolcu satışı geliri elde eden Bursaspor, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek.

İŞTE KULÜPLERİN SON 10 YILDA FUTBOLCU SATIŞINDAN ELDE ETTİĞİ GELİRLER

Fenerbahçe---204 milyon euro

Galatasaray---136 milyon euro

Beşiktaş---110 milyon euro

Trabzonspor---95 milyon euro

Bursaspor---50 milyon euro