Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri yolculuğu başlıyor: 2. torbada yer alıyoruz!

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için Avrupa elemelerinde torbalar açıklandı. Türkiye, kura çekiminde 2. torbada yer alacak. 13 Aralık Cuma günü FIFA’nın İsviçre’nin Zürih kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa’dan 12 grup belirlenecek.

AVRUPA’DAN 16 TAKIM DÜNYA KUPASI’NA GİDECEK

2026 Dünya Kupası’nda, Avrupa’dan toplam 16 takım mücadele edecek. Gruplarında birinci olan 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanacak. Grupta ikinci sırayı alan 12 takım ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 ekip, son 4 bilet için play-off maçlarına çıkacak.

AÇILIŞ MAÇI 11 HAZİRAN 2026’DA

48 takımın katılımıyla gerçekleşecek Dünya Kupası’nda, daha önce 64 olan maç sayısı 104’e çıkarıldı. Açılış maçı 2026’da, Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Azteca Stadı’nda oynanacak. Final maçı ise 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa elemelerinde torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya

2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya