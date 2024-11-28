2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu

FIBA Avrupa, 2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası için uzun süredir merakla beklenen ev sahibi şehirleri açıkladı. 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada, grup aşamasına ev sahipliği yapacak olan Belçika’nın Antwerp ve İsveç’in Stockholm şehirleri, organizasyona dahil oldu. Önceden ev sahipliği yapacağı açıklanan Finlandiya ve Litvanya’nın Espoo ve Vilnius şehirleri de turnuvaya ev sahipliği yapacak.

FİNAL AŞAMASI VİLNİUS’TA GERÇEKLEŞECEK

Grup aşaması, Belçika, İsveç, Finlandiya ve Litvanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecekken, final aşamasının Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacağı açıklandı. Böylelikle, 2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası dört farklı şehirde gerçekleştirilecek.

FIBA YETKİLİLERİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, yeni ev sahiplerinin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Finlandiya ve Litvanya ile birlikte, şimdi unutulmaz bir etkinlik sunacak dört olağanüstü ev sahibimiz var. Bu ülkelerin basketbola olan tutkuları ve kadın basketbolunun büyümesine olan bağlılıkları, EuroBasket 2027’nin çok özel bir turnuva olmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ise, turnuvanın farklı şehirlerde yapılmasının kadın basketbolunun kıta genelindeki erişimini genişleteceğini belirtti. “EuroBasket, kadın basketbolunun bir kutlamasıdır ve dört farklı ev sahibiyle bu turnuvayı daha geniş bir kitleye ulaştırabilmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.