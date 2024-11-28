2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, 2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nın grup aşamasının yapılacağı şehirleri belirledi. Şampiyonada grup aşaması karşılaşmaları dört şehirde gerçekleştirilecek, final ise Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

FIBA Avrupa, 2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası için uzun süredir merakla beklenen ev sahibi şehirleri açıkladı. 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada, grup aşamasına ev sahipliği yapacak olan Belçika’nın Antwerp ve İsveç’in Stockholm şehirleri, organizasyona dahil oldu. Önceden ev sahipliği yapacağı açıklanan Finlandiya ve Litvanya’nın Espoo ve Vilnius şehirleri de turnuvaya ev sahipliği yapacak.

FİNAL AŞAMASI VİLNİUS’TA GERÇEKLEŞECEK

Grup aşaması, Belçika, İsveç, Finlandiya ve Litvanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecekken, final aşamasının Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacağı açıklandı. Böylelikle, 2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası dört farklı şehirde gerçekleştirilecek.

FIBA YETKİLİLERİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, yeni ev sahiplerinin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Finlandiya ve Litvanya ile birlikte, şimdi unutulmaz bir etkinlik sunacak dört olağanüstü ev sahibimiz var. Bu ülkelerin basketbola olan tutkuları ve kadın basketbolunun büyümesine olan bağlılıkları, EuroBasket 2027’nin çok özel bir turnuva olmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ise, turnuvanın farklı şehirlerde yapılmasının kadın basketbolunun kıta genelindeki erişimini genişleteceğini belirtti. “EuroBasket, kadın basketbolunun bir kutlamasıdır ve dört farklı ev sahibiyle bu turnuvayı daha geniş bir kitleye ulaştırabilmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izleAZ Alkmaar - Galatasaray maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izleSpor
Türkiye-Macaristan maçı İstanbul’da oynanacakTürkiye-Macaristan maçı İstanbul’da oynanacakSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası
Günün Manşetleri
Vatan Partisi Etki Ajanlığı ve LGBT kanun teklifi önerilerini Soylu'ya iletti
"Suriye’de güvenli bölge planı Amerikan tuzağı"
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı
Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi ertelendi
Merkez Bankası'ndan "sahte dolar" açıklaması
MSB kaynaklarından terörle mücadelede kararlılık mesajı
72 terörist etkisiz hale getirildi
Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı adayı" açıklaması
Türkiye'nin petrol ithalatı azaldı
Ekonomiye güven azaldı
Çok Okunanlar
72 terörist etkisiz hale getirildi 72 terörist etkisiz hale getirildi
Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi ertelendi Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi ertelendi
7 şehirde dev operasyon 7 şehirde dev operasyon
Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı
Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı adayı" açıklaması Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı adayı" açıklaması