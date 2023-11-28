TV8,5'da Yayınlanacak Şampiyonlar Ligi Maçları Hangileri? Şifresiz Yayınlanacak, Galatasaray'ın Manchester United maçı...
TV8,5'da yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. TV8,5'da şifresiz yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları hangileri? Galatasaray'ın Manchester United maçı listede mi? İşte yanıtı...
Şifresiz yayınlanacak maçlar futbolseverlerin merak konusu haline geldi. TV8,5'da yayınlanacak olan maçlar, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları da takip ediliyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Türkiye'yi temsil ettiği organizasyonlarda bazı maçlar TV8,5'dan şifresiz olarak yayınlanıyor. Peki Galatasaray ve Manchester United maçı TV8,5'da mı yayınlanacak?
TV8,5'da Yayınlanacak Şampiyonlar Ligi Maçları Hangileri
Açık kanalda yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları
28 Kasım Salı günü saat 20.45'te Shakhtar Donetsk - Antwerp maçı TV8,5'dan canlı yayınlanacak.
28 Kasım Salı günü saat 23.00'da Milan - Dortmund maçı TV8,5'dan canlı yayınlanacak
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları EXXEN platformu üzerinden ücretli olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçların (TSİ) programı:
Bugün:
20.45 Lazio - Celtic
20.45 Shaktar Donetsk - Antwerp
23.00 Feyenoord - Atletico Madrid
23.00 Milan - Borussia Dortmund
23.00 PSG - Newcastle United
23.00 Manchester City - Leipzig
23.00 Young Boys - Kızılyıldız
23.00 Barcelona - Porto
Yarın:
20.45 Galatasaray - Manchester United
20.45 Sevilla - PSV Eindhoven
23.00 Bayern Münih - Kopenhag
23.00 Arsenal - Lens
23.00 Braga - Union Berlin
23.00 Real Madrid - Napoli
23.00 Benfica - Inter
23.00 Real Sociedad - Salzburg