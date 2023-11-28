TV8,5'da Yayınlanacak Şampiyonlar Ligi Maçları Hangileri? Şifresiz Yayınlanacak, Galatasaray'ın Manchester United maçı...

Şifresiz yayınlanacak maçlar futbolseverlerin merak konusu haline geldi. TV8,5'da yayınlanacak olan maçlar, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları da takip ediliyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Türkiye'yi temsil ettiği organizasyonlarda bazı maçlar TV8,5'dan şifresiz olarak yayınlanıyor. Peki Galatasaray ve Manchester United maçı TV8,5'da mı yayınlanacak?

TV8,5'da Yayınlanacak Şampiyonlar Ligi Maçları Hangileri

Açık kanalda yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları

28 Kasım Salı günü saat 20.45'te Shakhtar Donetsk - Antwerp maçı TV8,5'dan canlı yayınlanacak.

28 Kasım Salı günü saat 23.00'da Milan - Dortmund maçı TV8,5'dan canlı yayınlanacak

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları EXXEN platformu üzerinden ücretli olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçların (TSİ) programı:

Bugün:

20.45 Lazio - Celtic

20.45 Shaktar Donetsk - Antwerp

23.00 Feyenoord - Atletico Madrid

23.00 Milan - Borussia Dortmund

23.00 PSG - Newcastle United

23.00 Manchester City - Leipzig

23.00 Young Boys - Kızılyıldız

23.00 Barcelona - Porto

Yarın:

20.45 Galatasaray - Manchester United

20.45 Sevilla - PSV Eindhoven

23.00 Bayern Münih - Kopenhag

23.00 Arsenal - Lens

23.00 Braga - Union Berlin

23.00 Real Madrid - Napoli

23.00 Benfica - Inter

23.00 Real Sociedad - Salzburg