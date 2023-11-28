TV8,5'da Yayınlanacak Şampiyonlar Ligi Maçları Hangileri? Şifresiz Yayınlanacak, Galatasaray'ın Manchester United maçı...

TV8,5'da yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. TV8,5'da şifresiz yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları hangileri? Galatasaray'ın Manchester United maçı listede mi? İşte yanıtı...

TV8,5'da Yayınlanacak Şampiyonlar Ligi Maçları Hangileri? Şifresiz Yayınlanacak, Galatasaray'ın Manchester United maçı...
TV8,5'da Yayınlanacak Şampiyonlar Ligi Maçları Hangileri? Şifresiz Yayınlanacak, Galatasaray'ın Manchester United Mmaçı...
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Şifresiz yayınlanacak maçlar futbolseverlerin merak konusu haline geldi. TV8,5'da yayınlanacak olan maçlar, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları da takip ediliyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Türkiye'yi temsil ettiği organizasyonlarda bazı maçlar TV8,5'dan şifresiz olarak yayınlanıyor. Peki Galatasaray ve Manchester United maçı TV8,5'da mı yayınlanacak?

TV8,5'da Yayınlanacak Şampiyonlar Ligi Maçları Hangileri

TV8,5'da yayınlanacak Şampiyonlar Ligi Maçları Hangileri

Açık kanalda yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları

28 Kasım Salı günü saat 20.45'te Shakhtar Donetsk - Antwerp maçı TV8,5'dan canlı yayınlanacak.

28 Kasım Salı günü saat 23.00'da Milan - Dortmund maçı TV8,5'dan canlı yayınlanacak

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları EXXEN platformu üzerinden ücretli olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçların (TSİ) programı:

Bugün:

20.45 Lazio - Celtic
20.45 Shaktar Donetsk - Antwerp
23.00 Feyenoord - Atletico Madrid
23.00 Milan - Borussia Dortmund
23.00 PSG - Newcastle United
23.00 Manchester City - Leipzig
23.00 Young Boys - Kızılyıldız
23.00 Barcelona - Porto

Galatasaray'ın Manchester United maçı

Yarın:

20.45 Galatasaray - Manchester United
20.45 Sevilla - PSV Eindhoven
23.00 Bayern Münih - Kopenhag
23.00 Arsenal - Lens
23.00 Braga - Union Berlin
23.00 Real Madrid - Napoli
23.00 Benfica - Inter
23.00 Real Sociedad - Salzburg

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# TV8,5 # Galatasaray # Manchester United # Şampiyonlar Ligi maçları
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