Twente - Beşiktaş maçı canlı izle! TRT Spor Yıldız canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, lig aşamasındaki 8. ve son hafta maçında deplasmanda Twente'ye konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu elemeyi başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynamaya hak kazanmıştı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0'lık skorla yenilirken ikinci maçında da sahasında Frankfurt'a 3-1 kaybetmişti. Beşiktaş, ligdeki üçüncü maçında deplasmanda Lyon'u 1-0, dördüncü maçında ise sahasında Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, beşinci maçında Maccabi Tel Aviv'e 3-1, altıncı maçında ise deplasmanda Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yedinci maçında ise sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. 9 puanı bulunan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 24. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ise 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 20 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 29 gol atmayı başaran Beşiktaş, kalesinde ise 21 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Beşiktaş'ın rakibi Twente ise Hollanda liginde 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Topladığı 34 puanla 5. sırada yer alan Twente, bu karşılaşmalarda 39 gol atarken kalesinde ise 25 gol gördü. Twente, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Salzburg'a elenmiş ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanmıştı. Twente, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Manchester Unided ile, ikinci maçında ise Fenerbahçe ile 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı. Üçüncü maçında Lazio'ya 2-0 kaybeden Twente, dördüncü maçında ise Nice ile 2-2 berabere kaldı. Beşinci maçında U.S. Gilloise'ye 1-0 yenilen Twente, altıncı maçında Olympiakos ile 0-0 berabere kaldı. Twente, yedinci maçında ise deplasmanda Malmö'yü 3-2 mağlup etti. Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 7 puanla 26. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında Twente ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig tablosunda 24. basamakta yer alan Beşiktaş, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek. "Kara kartal"ın beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da adını play-off'a yazdırması mümkün. Beşiktaş, Hollanda deplasmanında kaybederse diğer karşılaşmaların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 252. MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, Twente maçıyla Avrupa kupalarındaki 252. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 251 müsabakanın 95'inden galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Fenerbahçe, 49 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 338 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 383 gole engel olamadı.

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Twente ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente - Beşiktaş maçı, saat 23.00'te başlayacak. Twente - Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!