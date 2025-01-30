Ajax - Galatasaray maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, lig aşamasındaki 8. ve son hafta maçında deplasmanda Ajax'a konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup ederken ikinci maçında maçında ise Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, ligdeki üçüncü maçında ise sahasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etmişti. Galatasaray, dördüncü maçında da İstanbul'da Tottenham'ı 3-2 devirmişti. Cimbom, beşinci maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1, altıncı maçında deplasmanda Malmö ile 2-2, yedinci maçında ise sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalmıştı. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde 13 puanla 9. sırada yer alıyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu maçlarda 53 gol atan Cimbom, kalesinde 22 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Galatasaray'ın rakibi Ajax ise Hollanda liginde 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 45 puanla 2. sırada yer alan Ajax, bu karşılaşmalarda 41 gol atarken kalesinde ise 17 gol gördü. Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Beşiktaş'ı 4-0 yenerken ikinci maçında ise Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı. Üçüncü ve dördüncü maçında sırasıyla Karabağ'ı 3-0 ve Maccabi Tel Aviv'i 5-0 mağlup eden Ajax, sonraki üç maçında ise mağlup oldu. Ajax, UEFA Avrupa Ligi'ndeki beşinci maçında Real Sociedad'a 2-0, altıncı maçında Lazio'ya 3-1, yedinci maçında ise Rigas Skola'ya 1-0 kaybetti. 10 puanı bulunan Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde 16. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında Ajax ile yapacağı maçı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak. Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande görev alacak. Grande'nin yardımcılığını ise Alejandro Hernandez üstlenecek.

Son 16 turu play-off'unu garantileyen Galatasaray, bugünkü müsabakayı kazanarak sezonu ilk 8 içinde bitirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY AVRUPA'DA 326. MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, Ajax maçıyla Avrupa kupalarındaki 326. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 325 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 447 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 490 gole engel olamadı.

AJAX - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! AJAX - GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Ajax ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax - Galatasaray maçı, saat 23.00'te başlayacak. Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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