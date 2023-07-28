UEFA'dan flaş karar! Juventus, Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi

UEFA'dan flaş karar! Juventus, Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi.Bu karara göre Juventus bu sene avrupa turnuvalarına katılamayacak.İşte detaylar...

UEFA'dan flaş karar! Juventus, Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi
Juventus
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa
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UEFA, Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden men etti. Avrupa Konferans Ligi'ne Juventus'un yerine Fiorentina katılacak.

                                                       UEFA'DAN FLAŞ KARAR

UEFA'nın, mali usulsüzlük yaptığı tespit edilen Juventus'la ilgili kararı belli oldu. UEFA, Juventus'u Konferans Ligi'nden men etti. İtalya'dan La Stampa'nın haberine göre; Bu karar sonrası İtalya'dan Fiorentina, Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

UEFA'dan flaş karar! Juventus, Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi - Resim : 1

Juventus yönetiminin mali usulsüzlük yapması nedeniyle verilen bu cezaya İtalyan devi itiraz etmeyecek.

UEFA Konferans Ligi'nde oynamaya hevesli olmayan Juventus'un davayı uzatmayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılamama durumunu ortadan kaldırdığı öğrenildi.

Bu karara göre Juventus bu sene avrupa turnuvalarına katılamayacak.

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