Uğurcan Çakır transferi resmen açıklandı! Bedel dudak uçuklattı

Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a kesin transferi için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamaya göre KDV dahil 33 milyon € garanti + 3 milyon € bonusla toplam 36 milyon € ödeme yapılacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Uğurcan Çakır transferi resmen açıklandı! Bedel dudak uçuklattı
Yayınlanma: Güncellenme:

Trabzonspor, takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede,

“Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon Euro garanti bedel ve 3 milyon Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon Euro ödeme yapacaktır.” denildi.

AFAD duyurdu: Ege Denizi’nde bir deprem daha!AFAD duyurdu: Ege Denizi’nde bir deprem daha!Yurt
Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat ayrılığı! İşte detaylarFenerbahçe’de Sofyan Amrabat ayrılığı! İşte detaylarSpor
Trabzonspor’da Uğurcan Çakır protestosu! Taraftarlar tesislerde toplanıp transferi protesto ettiTrabzonspor’da Uğurcan Çakır protestosu! Taraftarlar tesislerde toplanıp transferi protesto ettiSpor
Uğurcan Çakır Trabzonspor
Günün Manşetleri
İnfaz düzenlemesi ve af tartışmalarına yanıt
'İran ve Rusya’nın kapasiteleri birleşecek'
Özgür Özel ve 5 vekil için fezleke gündemde
“İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası”
İBB soruşturmasında kırmızı bülten kararı
Bakan Göktaş Balıkesir’de rakamları paylaştı
Denizli’de orman yangını 6 gündür sürüyor
Bin 250 dolandırıcı site kapatıldı
"Bebeklerin açlıktan öldüğü vahşet durmalı”
İstanbul Valiliği’nden yeni park yasağı genelgesi
Çok Okunanlar
Ege Denizi'nde bir deprem daha! Ege Denizi'nde bir deprem daha!
Amrabat Real Betis’e kiralandı Amrabat Real Betis’e kiralandı
Trabzonspor taraftarından Uğurcan protestosu Trabzonspor taraftarından Uğurcan protestosu
İstanbul’da 2 Eylül’de elektrik kesintisi olacak İstanbul’da 2 Eylül’de elektrik kesintisi olacak
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış hayatı felç edecek! Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış hayatı felç edecek!