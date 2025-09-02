Uğurcan Çakır transferi resmen açıklandı! Bedel dudak uçuklattı

Trabzonspor, takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede,



“Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon Euro garanti bedel ve 3 milyon Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon Euro ödeme yapacaktır.” denildi.