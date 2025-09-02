Uğurcan Çakır transferi resmen açıklandı! Bedel dudak uçuklattı
Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a kesin transferi için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamaya göre KDV dahil 33 milyon € garanti + 3 milyon € bonusla toplam 36 milyon € ödeme yapılacak.
Trabzonspor, takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede,
“Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon Euro garanti bedel ve 3 milyon Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon Euro ödeme yapacaktır.” denildi.