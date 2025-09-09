United efsanesinden Onana için şok sözler: "Kötü kokular gibi…”

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Süper Lig’e gelmesi beklenen Onana hakkında sert açıklamalar yaptı.

Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Onana, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Transferin son gününde Belçika Pro League ekibi Royal Antwerp’ten Senne Lammens’in kadroya katılmasıyla birlikte 29 yaşındaki kaleci üçüncü tercih durumuna düştü. Bu gelişme, Onana’nın Old Trafford kariyerinin sonuna işaret ediyor.

Geçtiğimiz sezon yaptığı hatalarla eleştirilen Onana, bu sezon Altay Bayındır’ın arkasında ikinci kaleci olmuştu. Lammens’in gelişiyle ise forma şansı iyice azaldı. Süper Lig’de düzenli oynama fırsatı bulacak olan oyuncu, kariyerini yeniden canlandırma imkanı yakalayabilir.

RIO FERDINAND’DAN SERT SÖZLER

Manchester United’ın efsane futbolcularından Rio Ferdinand, Onana’nın ayrılığını değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. Kalecinin ayrılışından memnun olduğunu dile getiren Ferdinand, Rio Ferdinand Presents programında şunları söyledi: "Kulüpteki futbol operasyonlarını yöneten Omar [Berrada], artık kulüpte yer almaya layık olmayan oyuncuların ortalıkta dolaşmayacağını vurguladı. Yeterince iyi olmayan, yeterince iyi performans göstermeyen veya kulüpte yer alması gereken doğru kişiler olmayan oyuncular artık ortalıkta dolanmayacak.  Kötü kokular gibi etrafa yayılmayacaklar. Sanırım futbol kulübünde çok uzun zamandır böyle bir durum var. Kulübün bizi içine soktuğu kötü finansal durumlar nedeniyle oyuncuları tutmak zorunda kaldık ve onları burada tutmak, onlarla oturmak ve bu oyunculardan bazılarına katlanmak zorunda kaldık."

