Ünlü futbolcuya milyar dolarlık miras şoku: Tanımadığı iş adamı servetini ona bıraktı
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, hiç beklemediği bir haberle gündeme geldi. Porto Alegre’de yaşayan 31 yaşındaki bir iş adamı, yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki servetini Neymar’a miras bıraktı.
Brezilya basınında geniş yer bulan habere göre iş adamı, hazırladığı vasiyetnamede tüm mal varlığını Neymar’a bıraktığını açıkladı. Mirasın toplam değerinin 6,1 milyar rand (yaklaşık 1 milyar dolar) olduğu bildirildi.
KAN BAĞI YOK, SADECE HAYRANLIK
Telegraph’ın aktardığına göre iş adamının Neymar ile herhangi bir kan bağı ya da profesyonel bağı bulunmuyor. Ancak iş adamı vasiyetinde, “Neymar’ı seviyorum, kendimi onunla çok özdeşleştiriyorum” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Neymar’ın babasıyla olan bağının da kendisini etkilediğini dile getirdi.
Resmi belgelerin 12 Haziran 2025 tarihinde hazırlandığı açıklandı.
Olayın gündeme oturmasının ardından Neymar’ın temsilcilerinden de açıklama geldi. Yıldız futbolcunun avukatları, konuya ilişkin kendilerine şu ana kadar herhangi bir resmi evrak ulaşmadığını bildirdi.