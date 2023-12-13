Vakıfbank Dünya Kulüpler Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı!
Sarı-siyahlı temsilcimiz, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na 3-0'lık galibiyetle başladı.
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nında mücadele eden temsilcimizden VakıfBank, ilk maçında Vietnam temsilcisi Sport Center'la karşı karşıya geldi.
Çin'in Hangzhou kentindeki Huanglong Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi sarı-siyahlılar 25-10, 25-15 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı.
Giovanni Guidetti'nin öğrencileri gruptaki bir sonraki maçını 15 Aralık'ta Brezilya temsilcisi Praia ile oynayacak.