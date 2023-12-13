Vakıfbank Dünya Kulüpler Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı!

Sarı-siyahlı temsilcimiz, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na 3-0'lık galibiyetle başladı.

Vakıfbank Dünya Kulüpler Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı!
Vakıfbank Dünya Kulüpler Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı!

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nında mücadele eden temsilcimizden VakıfBank, ilk maçında Vietnam temsilcisi Sport Center'la karşı karşıya geldi.

Çin'in Hangzhou kentindeki Huanglong Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi sarı-siyahlılar 25-10, 25-15 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı.

Giovanni Guidetti'nin öğrencileri gruptaki bir sonraki maçını 15 Aralık'ta Brezilya temsilcisi Praia ile oynayacak.

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