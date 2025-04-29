Vakıfbanklı yıldızlar Ulusal Kanal’a konuştu: Avrupa kupası sıradaki hedef

VakıfBank Spor Sarayı’nda gerçekleştirilen medya gününde açıklamalarda bulunan milli pasör Cansu Özbay, zorlu geçen sezonu şampiyonlukla tamamlamaktan ve MVP ödülüne layık görülmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"Çok gururlu ve mutluyum. Şampiyonluğun yeri bambaşka ama MVP ödülü de beni ayrıca çok mutlu etti. Sultanlar Ligi finalini böyle tamamlamak benim için unutulmaz bir anı olacak."

Voleybola İzmir’de başlayan Özbay, doğup büyüdüğü kentin voleybolda daha fazla oyuncu yetiştirmesini umut ettiğini dile getirdi.

"İzmir benim için çok özel bir şehir. Bir gün oraya geri döner miyim, bunu zaman gösterir. Şu an olduğum yerde çok mutluyum. Umarım İzmir voleybolda daha iyi noktalara gelir ve Sultanlar Ligi'nde yer alır."

VakıfBank’ın Çinli orta oyuncusu Yuan Xinyue ise VakıfBank’ta forma giymenin kendisi için büyük bir deneyim olduğunu belirtti.

"İlk yurt dışı deneyimim ve çok profesyonel bir ligde oynuyorum. Bu seviyede mücadele etmek beni çok mutlu ediyor."

Xinyue, voleybolun uluslararası ilişkileri geliştiren bir alan olduğunu da vurguladı:

"Voleybolun, ülkeler arası dostlukları pekiştiren bir spor olduğunu düşünüyorum. Türkiye ile sahada rakibiz ama saha dışında dostuz."

VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann da sezonu değerlendirdi. Şampiyonluğu "zor ama ulaşılabilir" olarak nitelendiren Schürmann, bir sonraki hedeflerinin CEV Şampiyonlar Ligi kupası olduğunu belirtti.

"Sezon başında 'imkânsız' demezdim ama çok zor olduğunu düşünürdüm. Giovanni Guidetti, teknik ekip, sağlık ve idari kadromuzla adeta bir aile gibi çalıştık. Şimdi sıradaki hedefimiz CEV Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak."