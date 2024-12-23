Valencia'da zorlu ayrılık: Ruben Baraja dönemi sona erdi

2000-2010 yılları arasında Valencia'da futbolcu olarak unutulmaz bir dönem geçiren Ruben Baraja, Şubat 2023’te teknik direktörlük görevi ile takıma geri dönmüştü. Baraja, 2022-23 sezonunda Valencia’yı zor bir şekilde ligde tutmayı başardı ve geçen sezon kulübü dokuzuncu sırada bitirdi. Ancak, bu sezon takımın toparlanamaması ve kötü sonuçlar, kulübün teknik direktörle yollarını ayırmasına neden oldu.

BBC'nin haberine göre, Valencia, şu an La Liga'da 19. sırada yer alıyor ve güvenli bölgeden dört puan uzaklıkta. Kulüp, Baraja'nın takımın istikrara kavuşmasına önemli katkılar sağladığını söyleyerek, Baraja'nın kulüp tarihinin "en büyük efsanelerinden biri" olduğunu ve onu kovma kararının "çok zor alındığını" belirtti.

Baraja, kulüpte futbolcu olarak 10 sezon boyunca beş kupa kazandı, bunlar arasında iki lig şampiyonluğu ve UEFA Kupası da bulunuyor.

Valencia, 3 Ocak’ta şampiyon Real Madrid ile karşılaşacak.