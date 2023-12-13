Vincent Aboubakar'a Teklif Yağmuru!

Beşiktaş, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Vincent Aboubakar'a Teklif Yağmuru!
Vincent Aboubakar'a Teklif Yağmuru!

Kulüpten paylaşılan bildiride, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" denilmişti.

5 Milyon Euro İsteniyor

Bu açıklamanın ardından özellikle Vincent Aboubakar için birçok Arap Kulübü'nün girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Kara Kartal'a Al Nassr'dan transfer edilen Aboubakar'ın, devre arasında Arap Ligi'ne dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş yönetimi, devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aboubakar'ın satışından 5 milyon Euro gelir beklediği bildirildi.

22 Maça Çıktı

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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