Volkan Demirel'den 1-0'lık mağlubiyet sonrası 'ofsayt' sitemi: "Önümüzdeki hafta daha farklı bir Gençlerbirliği izleyebilirsiniz"

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göztepe’yi tebrik ederek konuşmasına başlayan Demirel, maçı iki bölüme ayırdıklarını belirterek, "Aslında maçı sizler ilk yarı ve ikinci yarı diye ikiye bölebilirsiniz. Ben şöyle bakıyorum. İlk 15-20 dakika daha iyi oynayan bir Gençlerbirliği vardı. Sonrasında bir düşüş yaşadık ve uzatma dakikalarında, bence ofsayttan olan bir golle, 1-0 mağlup duruma düştük" dedi.

Asıl amaçlarının oyunu ikinci yarıya taşımak olduğunu, çünkü 55-60. dakikalardan sonra Göztepe’nin fiziksel olarak biraz düşeceğini bildiklerini ifade etti. Demirel, oyunun son 30-35 dakikasının da kendi üstünlükleriyle geçtiğini söyledi. Başarılı teknik adam, "Oyuncularıma içeride de söylemiştim; taktiksel olarak kenarda bir oyuncuları olduğu için kenarda 2’ye 1 oyunlarını kurduğumuz takdirde rahatlayacağımızı belirtmiştim. Nitekim bulduğumuz pozisyonlar da genellikle kenar ortalarından geldi. Taç atışlarında etkili olduğumuzu da söylemiştim. Bugün takım, duran toplarda taç atışlarını da buna dahil ediyorum gayet iyi durdu. Mücadele ettiler. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik, buradan puan veya puanlar alabilirdik" ifadelerini kullandı.

"İYİ MÜCADELE EDEN, ORGANİZASYONU GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Rakip Göztepe’nin şu an ligin en temaslı takımı olduğunu belirten Demirel, "Temassız oyuna baktığımızda ise sayısal olarak onlardan üstün olduğumuzu görüyoruz. Bu da bizim mücadele ettiğimizi gösteriyor. Sadece ufak detayları biraz daha iyi analiz edebilirsek, önümüzdeki maçlarda puan ya da puanlar alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Takımın inançlı olduğunu ve kendisinin de takıma güvendiğini vurgulayan Demirel, "İnşallah önümüzdeki maçta bir basamak, sonraki maçta bir basamak daha çıkarak puanları toplamaya başlayacağız" dedi.

"BUGÜN DÖRDÜNCÜ GÜNÜM VE ÜÇ ANTRENMAN YAPTIM"

Takımdaki fiziksel sıkıntıların, göreve geldiği ilk günden beri konuşulduğunu aktaran Volkan Demirel, "Fiziksel olarak bazı sıkıntılarımız olduğunu geldiğimiz ilk günden beri konuşuyoruz. Bugün dördüncü günüm ve üç antrenman yaptım" dedi.

Demirel, maçın gidişatını şöyle analiz etti: "İlk yarıda 20. dakikaya kadar iyi gittikten sonra biraz fiziksel olarak düşüş yaşadık. Ancak ikinci yarıya başlarken tekrar o direnç ortaya çıkınca pozisyonlar bulmaya başladık. Göztepe takımının da 60-65. dakikalarda düşeceğini biliyorduk. Fiziksel olarak biraz daha yükselirsek oyunumuz da gelişecektir."

Mücadele ettikleri takımın ligin en organize ekiplerinden biri olduğunu söyleyen Demirel, "Bunu da söylemekten çekinmeyelim; bizi yendikten sonra dördüncü sıraya çıktılar, yanılmıyorsam" diyerek şunları ekledi: "İyi mücadele eden, organizasyonu güçlü bir takıma karşı elimizden geleni yaptık". Demirel, puan alamasalar da "hem oyundan hem de oyuncuların ortaya koyduğu karakterden memnunum" dedi.

"İkinci yarıda herkesin de gördüğü gibi oyuna hükmeden taraf bizdik" diyen teknik adam, "Buraya birçok takım geldi ama bu şekilde oynayamadılar. Biz ise çok kısa bir süredir buradayız. Dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık ve oyuncular da bunları uygulamaya çalıştı" diyerek sözlerini noktaladı ve şu açıklamada bulundu: "Önümüzdeki hafta daha farklı bir Gençlerbirliği izleyebilirsiniz".