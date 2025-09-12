Yıldıray Pala, Kel Aliço güreşlerinin başpehlivanı oldu!

İpsala'da geleneksel olarak gerçekleştirilen Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri, bu yıl 24. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında organize edildi. Türk yağlı güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi başpehlivan Kel Aliço’nun anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen güreşler, festival alanındaki güreş sahasında yapıldı.

Organizasyona başpehlivan boyunda 24 olmak üzere toplam 400 pehlivan katıldı. Alan, seyircilerin yoğun ilgisiyle dolarken, etkinlik boyunca geleneksel güreş kültürünün tüm unsurları sergilendi.

TÜRK BAYRAĞI EŞLİĞİNDE GEÇİT TÖRENİ

Güreşler, pehlivanlar, hakemler ve cazgırların Türk bayrağı eşliğindeki geçiş töreniyle başladı. Bu anlamlı geçiş, tribünleri dolduran seyirciler ve protokol üyeleri tarafından büyük alkış aldı.

Başpehlivanlık boyunda rakiplerini yenerek finale yükselen iki iddialı isim, Serdar Yıldırım ve Yıldıray Pala oldu. Finaldeki zorlu mücadelede rakibine üstünlük sağlayan Yıldıray Pala, Serdar Yıldırım’ın sırtını yere getirerek şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuçla Pala, Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı unvanını kazandı.

Yıldıray Pala’ya şampiyonluk kupası ve altın kemeri, düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi. Törende Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Güreş Ağası Oğuz Erdinç ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe hazır bulundu.