Yıldız futbolcuya şok kaza! Otobüs bagaj kapağı yüzüne çarptı, 3 dikiş atıldı

Manchester City’nin gol makinesi Erling Haaland, Norveç Milli Takımı kampında talihsiz bir kazayla sarsıldı. Otobüs bagaj kapağının yüzüne çarpması sonucu dudağında kesik oluşan yıldız futbolcuya üç dikiş atıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

İngiltere Premier Lig devi Manchester City’nin yıldız ismi Erling Haaland, Norveç Milli Takımı kampında ilginç ve acı verici bir kazaya karıştı. Sun gazetesinin haberine göre, Norveç takım otobüsüyle Oslo’daki takım oteline ulaşan Haaland, otobüsten indiği sırada bagaj kapağının açılmasıyla dudağından ciddi şekilde yaralandı.

Kazanın, Norveç’in Salı günü Moldova ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçı öncesindeki antrenman sürecinde yaşandığı bildirildi. Olayın ardından kanaması olan dudağına üç dikiş atılan Haaland, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerinin yardımıyla otele alındı.

ÜÇ DİKİŞ ATILDI

Habere göre Haaland, takım otobüsünden indikten sonra kaldırımda yürüyordu. O sırada tam yanından açılan otobüsün bagaj kapağı, aniden açılarak doğrudan ağzına çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle dudağında kanamalı bir kesik oluştu ve üç dikiş atılması gerekti.

Yıldız futbolcuya şok kaza! Otobüs bagaj kapağı yüzüne çarptı, 3 dikiş atıldı - Resim : 1

manchester city Haaland
