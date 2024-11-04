Zeynep Sönmez'den tarihi zafer: WTA 250'de ilk şampiyonluk!

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda, ilk turda Arjantinli Maria Lourdes Carle'yi, ikinci turda Fransa Elsa Jacquemot'u, yarı finalde ev sahibi turnuvanın 1. turunda seri başı Renata Zarazua'yı mağlup eden Zeynep, yarı finalde ise Alina Korneeva'yı yenerek finale yükseldi. yükseldi.

Yağmur nedeniyle ertelenen programda yarı final ve final karşılaşmaları aynı gün oynandı. 1 saat 41 maçın yarı final mücadelesinin ardından şampiyonluk için kısa sürede çıkan Zeynep, 1 saat 10 dakikada Ann Li'yi 6-2, 6-1'lik skorla rahat bir şekilde büyütme kariyerinin en büyük zaferini elde etti. Bu galibiyetle Zeynep, Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluk kazanan ikinci sporcu oldu ve Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya imza attı. 22 yaşındaki Zeynep, bu şampiyonlukla dünya sıralamasında 36 basamak yükselerek 91 numaraya açık kariyer rekorunu kırdı.

Kupa töreninde konuşan Zeynep, “Bu an için 15 yıldır mücadele ediyorum. Bu, benim en büyük hayalimdi. Beni desteklediğini, özellikle aileme ve bu sürede Türkiye'de maçımı izleyen herkese teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum” dedi.