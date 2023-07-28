Antik Çağlarda Köpek Takım Yıldızı'nın sırrı neydi? Asurlulardan Sümerlere uzanan tarihi!

Antik Çağlarda medeniyetler için yıldızların hepsinin birer anlamı vardı. Peki Büyük Köpek takımyıldızını özel kılan şey neydi? Büyük Köpek Takımyıldızını, baskın yıldız rolü nedeniyle halk arasında ünlü yıldız Sirius'a gidiyor. Böylesine görünür bir gök cismi olarak, insanlık tarihi boyunca eski halklar için merak ve hürmet nesnesi olmuştur.

ANTİK DÜNYA'DA KÖPEK YILDIZI!

İlginç bir şekilde, belirgin bir iletişimin olmadığı, tamamen ayrı eski kültürler, parlak Sirius'u bir kurt ya da bir köpekle ilişkilendirmiştir . Eski Chaldea'da (bugünkü Irak) yıldıza "Yol Gösterici Köpek Yıldızı" adı verilirken, eski Çin'de yıldız göksel bir kurt olarak tanımlandı. Köpek Yıldızı Sirius, Asur ve Akad'da "Güneşin Köpeği" olarak biliniyordu.

Bu arada, Kuzey Amerika yerli kabileleri de yıldızdan köpek terimleriyle bahsetti. Güneybatıdaki Seri ve Tohono O'odham kabileleri, Sirius'u "dağ koyunlarını takip eden bir köpek" olarak tanımlarken, Cherokee, Sirius'u "Path of Souls"un köpek yıldızı koruyucusu olarak Antares ile eşleştirdi. Nebraska'nın Skidi kabilesi ona "Kurt Yıldızı" adını verdi ve daha kuzeyde Bering Boğazı'ndaki Alaska Eskimoları ona "Ay Köpeği" adını verdi.

ANTİK ÇAĞLARDA SİRİUS NE ANLAM TAŞIYORDU?

Dünya'dan sadece 8,6 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Sirius sistemi, insanlığa bilinen en yakın beşinci yıldız sistemi olarak duruyor. "Parlayan" veya "yakıcı" anlamına gelen antik Yunan Seirios'tan türetilen adı, derin bir anlam taşır.

Bu parlak yıldız , eski eserler üzerindeki betimlemesinden de anlaşılacağı gibi, binlerce yıldır astronomi , mitoloji ve okültizmde çok önemli bir rol oynamıştır. Hint Yarımadası'nın eski Vedalarında , bu yıldız Reis'in yıldızı olarak biliniyordu; diğer Hindu yazılarında, Sukra, Yağmur Tanrısı veya Yağmur Yıldızı olarak anılır.

Köpek Yıldızı Sirius'un göksel hareketleri, Dünya'daki olayları işaretleme ve tahmin etmede muazzam bir öneme sahipti. Bir örnekte, Sirius'un helyak yükselişi, eski Mısır'da Nil'in taşmasıyla karmaşık bir şekilde bağlantılıydı ve bu, yeni bir tarım döngüsünün başlangıcına işaret ediyordu.

Aynı şekilde eski Yunanlılar için de Sirius'un bu yükselişi, mevsimin en sıcak ve en rahatsız günlerini temsil eden yazın "köpek günleri"ne denk geliyordu. Öte yandan Polinezyalılar, Sirius'un görünüşünü kışın bir göstergesi olarak gördüler ve uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu'nu geçmek için ona güvendiler.

Sümerler ve Babilliler de dahil olmak üzere çeşitli medeniyetlerde Sirius'un yörüngesi gözlemlendi ve saygı gördü. Göksel yolculuğu, kutsal bir varlık olarak sınıflandırılmasına yol açan bir saygı ve huşu duygusu uyandırdı. Sirius'un gece gökyüzünde ortaya çıkışına, onun derin etkisine ve göksel ihtişamına saygı duruşunda bulunan büyük ziyafetler ve neşeli kutlamalar eşlik ederdi.

Sirius'un tuttuğu Köpek Yıldızı, eski Mısır göğündeki en önemli gök cismi olarak rakipsizdi. Gerçekten de, tanrılarının çoğu bu parlak yıldıza girift bir şekilde bağlı olduğundan, tüm dini sistemlerinin mihenk taşı olarak hizmet etti. Tarımsal ve toplumsal planlama için çok önemli olan Mısır takvim sistemi, Sirius'un heliacal yükselişi etrafında dönüyordu. Nil'in yaz aylarındaki taşkınlarından hemen önce gerçekleşen bu yıllık olay, hayatlarında çok önemli bir an oldu ve zaman ve doğa döngüleri anlayışlarını şekillendirdi.

ANTİK ÇAĞLARDA AFRİKA YILDIZLARIN SIRRINA SAHİP MİYDİ?

Robert Temple tarafından yazılan düşündürücü bir kitap olan Sirius Gizemi, yayımlanması üzerine tartışmalara yol açtı. Temple, Mali'den eski bir Afrika kabilesi olan Dogonların, gelişmiş teleskopik teknoloji olmadan elde edilmesi imkansız görünen Sirius hakkında bilgilere sahip olduklarına dair çarpıcı bir iddiada bulundu. İddialarına göre Dogon halkı, Sirius A ve Sirius B olarak bilinen iki yıldızdan oluşan Sirius'un ikili doğası hakkında bir anlayışa sahipti.

Temple, kitabında, Dogon'un Sirius A'nın beyaz cüce yoldaş yıldızı Sirius B'ye ilişkin farkındalığının, çok eski bir bağlantıya ve hatta dünya dışı temasa işaret ettiğini öne sürdü. Bu iddialar, bilim adamları ve araştırmacılar arasında, Dogon'un astronomik bilgisinin kökenlerini ve kapsamını araştıran kapsamlı tartışmaları ve tartışmaları ateşledi.

Bununla birlikte, bu iddiaların kültürel yayılma veya Dogon geleneklerinin yanlış yorumlanması gibi alternatif açıklamalar öneren bazı uzmanlar tarafından şüphecilik ve eleştiriyle karşılandığını not etmek önemlidir. Sirius Gizemi, Dogon'un büyüleyici kozmolojik inançlarının ve Sirius yıldız sistemi hakkındaki sözde bilgilerinin kökenlerinin daha fazla araştırılmasına yol açan bir ilgi ve tartışma konusu olmaya devam ediyor.

BİR BİLGELİK GÜCÜ SİRİUS

Bu günlerde Sirius, dini inançlar ve ruhani uygulamalarda önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Bugün devam eden çeşitli gizli topluluklarda, Dog Star, öğretilerinin ve sembolizmlerinin temel odak noktası olarak kabul edilir.

Antik çağlardan günümüze insan uygarlığı boyunca Sirius, ilahiyatla ilişkisini korudu ve büyük bir bilgi ve gücün derin bir kaynağı olarak saygı gördü. Burada, Dünya'da bize en parlak şekilde parlayan yıldız, inkar edilemez bir şekilde insanlık için tarih boyunca özel sembolik anlamlar taşıdı.