Avrupa belası Kızıl Sakal! Avrupa'yı haraca bağlayan paşa

Barbaros Hayreddin Paşa, tarihte dünyanın en ünlü korsanlarından biridir. Ağabeyleri İshak ve Aruj ile birlikte Kuzey Afrika şehri Cezayir'i fethettiler ve en son olarak Osmanlı İmparatorluğu ile anlaşarak, Osmanlı İmparatorluğu Donanmasına katıldılar.

Bu durum, 1518'de İspanyolları sinir etmişti ve Tlemcen'e saldırdı İspanyollar. Burası, Hayreddin ve kardeşinin yönetimi altında bulunan, Cezayir yakınlarında şehirdir. İspanyolların saldırısında, İshak ve Aruj hayatlarını kaybetti. Hayreddin, kardeşi Aruj'un Cezayir hükümdarı konumunu devraldı ve Osmanlı İmparatorluğu'na hizmet etmeye başladı. Hayreddin Paşa bu olaylar sonrası, korsanlık faaliyetlerini arttıracak, tarih kitaplarına isminin yazılmasını sağlayacaktı.

KIZIL SAKAL EFSANESİ

1478 civarında Yunanistan'ın Midilli adasında doğan Hayreddin Barbarossa, halk arasında Hızır ismi ile biliniyordu. Hayreddin Paşa'nın üç erkek kardeşi vardı, ancak 1518'de tüm kardeşleri çatışma sırasında öldürüldüğü için geriye kalan tek kişi oydu.

Aruj, Tlemcen'de öldürüldüğünde Hayreddin Paşa, Cezayir hükümdarlığı sırasında, Avrupalılar, Hayreddin'e kızıl sakalından dolayı "Barbarossa" lakabını koymuşlardı. Hayreddin ismini ise, Kanuni Sultan Süleyman tarafından "iyilik" veya "dinlerin en iyisi" anlamına geldiği için verilmişti.

AVRUPANIN KORKULU RÜYASI HAYREDDİN PAŞA

İspanyollar 1518'in ortalarında Tlemcen'i ele geçirmiş olsalar da Osmanlı İmparatorluğu ile anlaşan Hayreddin Paşa, Osmanlılar'ın gönderdiği yeni birliklerle ile aynı yılın içerisinde geri almasını bildi. Bir yıl sonra, ortak ittifak kuran İspanyol-İtalyan kuvveti Cezayir'e saldırdı ama Hayreddin Paşa onları püskürtmeyi başardı. Hayreddin Paşa durmuyordu, aynı yıl Fransa'nın Provence bölgesine yaptığı baskınla kardeşlerinin intikamını almıştı.

HAYREDDİN PAŞA'YA OSMANLI'DAN DESTEK

Hayreddin Paşa, Osmanlı İmparatorluğundan korsan filosunun hizmetlerine karşılık, Kuzey Afrika'yı İspanyol tehdidine karşı daha fazla Osmanlı koruması talep etti. Bu istek Kanuni Sultan Süleyman tarafından verildi ve Hayreddin Paşa, Osmanlı İmparatorluğunun desteği ile de gücüne güç katmış oldu ve Hayreddin Paşa'nın filosu, Fransız ve İspanyol kıyılarına baskın yaparak Avrupalıların korkulu rüyası olmaya devam ediyordu.

HAYREDDİN PAŞA'DAN AVRUPA ŞÖVALYELERİNE DARBE

Hayreddin Paşa durmuyordu! Emrindeki Kurtoğlu komutasındaki gemilerini Osmanlı İmparatorluğunun yardımına göndererek Rodos'un fethine katkıda bulundu. Rodos, Batı Akdeniz'de Osmanlı gemilerine sık sık baskın düzenleyen Hıristiyan korsanlar olan St. John Şövalyelerinin kalesiydi.

HAYREDDİN PAŞA'NIN AVRUPA İLE SORUNU

Hayreddin Paşa, baskın çılgınlığı devam etti ve Avrupalıların başına büyük bela oldu. Avrupalılar en son çare olarak, 1530'da Kutsal Roma imparatoru V. Charles, zorlu bir Cenevizli amiral olan Andrea Doria'dan yardım istemeye karar verdi.

Hayreddin Paşa, Avrupa'nın bu kadar çok güvendiği, düşmanla ilk çatışması 1531'de gerçekleşti. Avrupa'nın bu kadar çok güvendiği bir isim, Hayreddin Paşa için sıradan birşeydi. 40 kadırgalık bir İspanyol-Ceneviz filosuna komuta eden rakibini yenerek, Osmanlı Padişahın da kişisel minnettarlığını kazandı.

Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı İmparatorluğu donanmasının başına geçmişti.

Hayreddin Paşa, Osmanlı İmparatorluğu hamisini yarı yolda bırakmadı ve Hıristiyan Avrupa'ya yönelik akınlarına devam etti. Avrupalıları korku sarmıştı, bu kez, Papa III.Paul tarafından bir "Kutsal Lig" toplandı ve liderliğini Andrea Doria yaptı.

Cenevizli amiral, Papalık Devletleri, İspanyol İmparatorluğu, Malta Şövalyeleri ve Cenova ve Venedik Cumhuriyetlerine ait gemilerden oluşan bir filoya komuta ediyordu. Cenevizli amiral, Hayreddin Paşa ile savaşacaktı. Savaş, 28 Eylül 1538'de gerçekleşti.

Preveze Savaşı, Hayreddin Paşa'nın bir zaferiyle daha sonuçlandı ve Doğu Akdeniz'in Osmanlı hakimiyetine geçmesini sağlayacaktı.

AVRUPALILARIN OSMANLI'YA HARAÇ ÖDEMESİ

Hayreddin Paşa, Osmanlı İmparatorluğuna sadakatle hizmet etmeye devam etti. V. Charles, Hayreddin Paşa'ya taraf değiştirmesi için rüşvet vermeye çalıştığında, Hayreddin Paşa'nın bu teklifi tamamen reddettiği birkaç kaynakta yazar.

Hayreddin Paşa durmuyordu! Kıyı kentlerine yönelik baskınlar da devam etti. Avrupa'nın çok güvendiği, Cenevizliler gibi sonunda Hayreddin Paşa ile savaşmaktan vazgeçtiler ve saldırıya uğramamak için haraç ödemeyi seçtiler. Bir ara Osmanlılar Fransızlarla ittifak yaptı ve Hayreddin bu sırada kendisini güney Fransa'yı İspanyol saldırılarına karşı savunurken buldu.

Hayreddin Paşa için savaşlar bitmişti1544'te Osmanlılar ile İspanyollar arasında ateşkes imzalanması ile. Hayreddin Paşa emekli olmuş, Boğaz'ın kuzey kıyısındaki bir köşke yerleşmişti. Oğlu Cezayir'in yeni hükümdarı olarak atandı ve anılarını yazdırdı. 1546'da Hayreddin eceliyle öldü ve İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasına gömüldü.