Aztek Uygarlığının Güzellik Sırları

Antik çağlarda uygarlıkların bir çoğu tarım, savaş ve ekonomik krizlerle boğuşurken, Aztek Uygarlığı uzak diyarlarda kendi başına sağlık konusunda ilerlemişti. Aztek Uygarlığı sağlıkta bu kadar ilerlemenin yanında güzelliklerine de çok önem veriyordu ve günümüzde kullandığımız temel ilkeleri bize miras olarak bıraktılar.

Aztek Uygarlığının bize miras olarak bıraktığı temel ilkeleri liste olarak sıraladık.

1. Doğal Parfümler Ve Deodorantlar

Bu kültür için günlük aromatik banyolar çok önemliydi. Aztek Uygarlığındaki insanların 7/24 o temizlik hissini verecek parfüm ve deodorant yapmanın farklı yolları vardı. Farklı bitkilerden bitki özleri, hoş kokulu çiçekler ve toz kemik kullanarak, koltuk altlarına deodorant olarak uyguladıkları karışımlar yapıyorlardı.

Öte yandan kopal sakızı, sıvı amber yağı ve balzam yağından yapılmış kendi parfüm versiyonları da vardı. Ayrıca parçalanmış çiçekler, meyveler, tahıllar ve çam iğneleri ile kişisel dokunuşlarını da eklediler.

2. Aztek Uygarlığı Cilt Bakımı

Temiz bir yüz saflığın göstergesiydi. Doğal güzelliğin öncüleri olarak azın çok olduğuna inanılıyordu. Bu güzellik uygulamalarının çoğu bir koca bulma ritüeli olarak yapılıyordu. Aztek kadınları yüzlerini yıkar ve makyajlarını minimumda tutar, tropik yağmur ormanlarında yaşayan ve ciltlerine göz kamaştırıcı bir görünüm veren bir böcek olan toz haline getirilmiş axinden yapılan sarı bir krem ​​sürerlerdi. Özel günlerde ise kadınlar dudaklarını doğal bir allık rengiyle renklendirirlerdi.

3. Aztek Uygarlığı Sabun

Aztekler temizliği çok ciddiye alıyordu. Sabun versiyonları ya copalxocotl ağacının meyvesinden ya da amolli bitkisinin köklerinden yapılıyordu. Her ikisi de vücut yıkama ve çamaşır yıkamak için kullanılıyor.

Bu Aztek kültürü, hijyenik amaçların ötesinde, beden ve ruh arasındaki bağlantıya inanıyordu. Tüccarlar uzun süre yolculuk yapmak zorunda kaldıklarında fedakarlık göstergesi olarak bu tür doğal yıkama yöntemlerinden kaçınmışlardır. Öte yandan mahkumlar kurban edilmek üzereyken diğer ata tarafıyla buluşmadan önce onlara banyo yaptırılırdı.

4. Aztek Uygarlığı Buhar Banyosu

Azteklerin buhar rutinini günümüzde spa olarak biliyoruz. Buhar banyolarının yapıldığı yer olan temazcal olarak bilinen bu uygulama, Meksika ve Orta Amerika kültürleri arasında oldukça popüler bir uygulamaydı. Sadece rahatlamak için bile olsa, buhar banyoları aynı zamanda arınma, bazı hastalıkların tedavisi ve hamile kadınların doğum yapmasına yardımcı olmak için de yapılırdı.

Aztek buhar banyosu, içinde ateşin yakıldığı taş fırınlı, penceresiz bir odadan oluşuyordu. Yeterince ısınınca üzerine soğuk su atılıp ve buhar bulutları oluşturuldu. Her zaman, yüzücüye eşlik eden ve vücut dolaşımını iyileştirmek için ona çalılarla bir tür masaj yapan başka bir kişi vardı.

5. Aztek Uygarlığı Diş Bakımı

Diş bakımı da ilgi duyulan başka bir konuydu. Dişlerini fırçalamak için tuz , kırmızı biber ve ağaç kabuğu karışımıyla yıkamak, kömür, beyaz bal ve beyaz külle ovmak gibi farklı yöntemler kullanıyorlardı.

6. Aztek Uygarlığı Saç Modelleri Ve Doğal Saç Boyaları

Erkekler kısa saç kesimi yaparken, seçkin sınıf uzun ve geriye çekilmiş saç kesimi yapıyordu. Kadınların çok çeşitli saç modeli seçenekleri vardı. Saç kremi olarak avokado yağı ve çiçeklerden gelen doğal bir renk tonu olan xiuquilitl'i saçlarını çivit rengine boyamak için kullanıyorlardı.