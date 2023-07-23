Cengiz Han Türk müydü? Mezardaki efsane ne?

Timuçin, sonradan aldığı ve tarihte anıldığı isim ile Cengizhan 1162-1227 yılları arasında yaşamıştı.

Moğol Hükümdarlığının ilk kurucusu ve ilk kağanıdır.

Cengiz Han, hükümdarlığı zamanında hiçbir savaşı kaybetmemiş, amacı Orta Asya'da dağınık haldeki beylikleri birleştirip, tek bir kağanlık halinde toplamaktı. O zaman Cengiz Han, neden ölmeden önce hükümdarlığı miras yolu çocuklarına bölüştürdü?

CENGİZ HAN TÜRK MÜ?

Cengiz Han'ın, günümüzde Türk olup olmadığı tartışılsa da birçok tarihçi Cengiz Han'ı ve Moğolları Türk olarak kabullenmiş durumda. Başta İlber Ortaylı'da olmak üzere, Moğolların Türkler ile akrabalığını anlattığı yazıları var.

Eski Türklerde, hükümdarlık başta ki kağan'ın ölümüne yakın çocuklar arasında miras yolu bölüştürülür, bölüştürülen topraklarda, başa geçen kağan'ın verdiği isim ile yeni hükümdarlık kurulurdu. Bu yüzden, tarihte birçok Türk devleti kurulmuş ve birçok isim değişikliğine uğramıştır. bu isimleri göç ettikleri yerlere isimlerini taşımıştır. Buna örnek olarak verebileceğimiz, Avrupa'da kurulan ve Hristiyanlığı kabul eden ilk Türkler olan Bulgarlardır.

Türklerde, boy kavramı Oğuz Türklerinde olduğu gibi, Kıpçaklarda ve diğer Türk topluluklarında da yaşanmıştır. Örnek vermek gerekirse, Orta Asya'dan göç edip, Avrupa Hun Hükümdarlığını kuran Kıpçaklarda 7 Türk Boyundan oluşuyordu.

TÜRK BOYLARI VE MOĞOLLAR

İslamiyet öncesi Türk tarihi hakkında uzmanlaşmış Türk tarihçilerinin de anlatmak istediği; Bulgarlar ve Macarlar gibi Moğolların da Türklerin bir kolu olduğu.

Cengiz Han'ın Türk olduğu teorisini destekleyen başka kaynaklar ise başta Büyük Türk Kağanı olarak bilinen Timur'un, Cengiz Han'ın damadı olması.

Eski Türklerde akraba evliliği yoktu ama genetik verimliliği zenginleştirmek için boylar veya kollar arası evlilikler yaparlardı. Örnek olarak, Tatar Türk'ü birisi evlenmeye karar verdiği zaman, Kıpçak Türk'ü birisi evlenirdi.

CENGİZ HAN'IN TORUNLARININ İSİMLERİ

Cengiz Han çocuklarının ve torunlarının isimleri de Türk olduğu teorisini güçlendiriyor. Cengiz Han'ın torunlarından bazılarının isimleri kültürel olarak günümüze kadar gelmiştir, bunlardan birkaç isim olarak örnek vermek gerekirse:

• Kubilay Han

• Batu Han

• Berke

CENGİZ HAN HAKKINDA ÖLÜM EFSANESİ

Bu kadar çok Cengiz Han'ın Türk olup olmadığı hakkında bilgiler vermişken, Cengiz Han'ın mezarı bulunamadığı için teori diyoruz.

Cengiz Han, hükümdarlığı zamanında hiçbir savaşı kaybetmemiştir. Bu da Cengiz Han hakkında birçok efsanenin doğmasına neden oldu!

Kimi toplumlar Cengiz Han için şeytan derken, Cengiz Han'ın mezarının bulunması halinde kıyametin kopacağına inanılıyor. Cengiz Han'ın mezarı bulununca kıyametin kopacağına inanılıyorsa neden bu kadar çok arıyorlar?

Cengiz Han efsanesine göre, ölmeden önce, kendine sadık olan askerlerine, kendisinin ölümünden sonra nereye götürüleceğini söylemiş ve kimsenin bilmemesi için, götürdükten sonra intihar etmelerini istemiştir.