Denizli'de 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde araştırma yapan bilim insanları 9 milyon yıllık hayvan fosilleri buldu. Bulunan hayvan fosilleri arasında 23 farklı tür olduğu tespit edildi. Adıyaman'ın Besni ilçesinde de 1700 yıllık Roma dönemine ait su tüneli bulundu.

Denizli'de 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu
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Denizli'nin Tavas ilçesinde yürütülen araştırmalarda arkeologlar 9 milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri buldu. Herkesi heyecanlandıran keşifte kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuş fosillerine rastlandı.

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 DENİZLİ'DE 9 MİLYON YILLIK HAYVAN FOSİLLERİ BULUNDU

4 yıldır süren çalışmalarda geçen yılda Fil,Gergedan,Karıncayiyen,Zürafa,At,Antilop ve ceylanın da aralarında bulunduğu 15 hayvana ait fosil bulunmuştu.

Denizli'de 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu - Resim : 2Aynı zamanda Adıyaman'ın Besni ilçesinde de Roma dönemine ait bin 700 yıllık su tüneli bulundu. Vatandaşlar yapıyı görünce müze müdürlüğüne bildirdi. Roma dönemine ait sulama kanalının yapılış sebebi ise köyün diğer kısmındaki tarlalara su verilmesi için yapıldığı öngörülmekte.

 

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