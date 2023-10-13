Filistinliler Osmanlı'ya İhanet Etti mi? Gerçeği Ortaya Çıkaran Tarihi Telgraf

Hamas'ın Aksa Tufanı ve İsrail'in Filistin'e saldırıları sonrası, Filistinlilerin 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'ya ve Türklere ihanet ettiği sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Özellikle Zafer Partisi çevreleri tarafından, Arap düşmanlığı üzerinden Türk Milliyetçilerini İsrail'i desteklemeye ikna etmek için dolaşıma sokulan iddiayla ilgili önemli bir belge yayınlandı. Belgeyi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal resmi sosyal medya hesabında paylaştı.

1. Dünya Savaşı'nda Filistinlilerin Osmanlı'ya Destek Telgrafı

Siyonist İsrail destekçilerini üzecek belgeyi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, "Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihî bir telgraf..." notuyla paylaştı. Belgede Filistinlilerin cihad ilan edilmesinden sonra Osmanlı Devleti'ne destek verdikleri görülüyor. Çanakkale cephesinde hayatını kaybeden Filistinlilerin yoğunluğu da belgenin gerçekliğini ortaya koyuyor. Paylaşılan belgede de 1. Dünya Savaşı sırasında Filistinli Arapların Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu, canları ve mallarıyla vatan müdafaasında bulunacaklarına dair ifadeleri yer alıyor.

Kudüs Mutasarrıfı tarafından yazılan ve Filistinlilerin 1.Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya desteklerini sunduğu telgraf.