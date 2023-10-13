Filistinliler Osmanlı'ya İhanet Etti mi? Gerçeği Ortaya Çıkaran Tarihi Telgraf

Aksa Tufanı operasyonundan sonra Filistin'in direnişini karalamak için, Filistinlilerin Osmanlı'ya ihanet ettikleri iddiası sosyal medyada ortaya atılmıştı. Peki gerçekte durum ne? Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı'nın yayınladığı belgede Filistinlilerin Osmanlı'ya destek verdiği belgelendi.

Filistinliler Osmanlı'ya İhanet Etti mi? Gerçeği Ortaya Çıkaran Tarihi Telgraf
Editör: Uğur Çam
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Hamas'ın Aksa Tufanı ve İsrail'in Filistin'e saldırıları sonrası, Filistinlilerin 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'ya ve Türklere ihanet ettiği sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Özellikle Zafer Partisi çevreleri tarafından, Arap düşmanlığı üzerinden Türk Milliyetçilerini İsrail'i desteklemeye ikna etmek için dolaşıma sokulan iddiayla ilgili önemli bir belge yayınlandı. Belgeyi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal resmi sosyal medya hesabında paylaştı.

1. Dünya Savaşı'nda Filistinlilerin Osmanlı'ya Destek Telgrafı

Siyonist İsrail destekçilerini üzecek belgeyi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, "Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihî bir telgraf..." notuyla paylaştı. Belgede Filistinlilerin cihad ilan edilmesinden sonra Osmanlı Devleti'ne destek verdikleri görülüyor. Çanakkale cephesinde hayatını kaybeden Filistinlilerin yoğunluğu da belgenin gerçekliğini ortaya koyuyor. Paylaşılan belgede de 1. Dünya Savaşı sırasında Filistinli Arapların Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu, canları ve mallarıyla vatan müdafaasında bulunacaklarına dair ifadeleri yer alıyor.

Filistinlilerin Osmanlı'ya destek sunduğu telgraf
Kudüs Mutasarrıfı tarafından yazılan ve Filistinlilerin 1.Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya desteklerini sunduğu telgraf.
Çanakkale'de şehit olan Filistinliler
Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Filistinlilerin yer aldığı şehitlik.
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