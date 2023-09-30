Göbeklitepe'de Domuz Heykeli Bulundu

Şanlıurfa'da Taş Tepeler projesi kapsamında kazı çalışmaları devam ediyor. Göbeklitepe’nin D yapısında kireçtaşından yapılmış ve gerçek boyutlu olan bir yaban domuzu heykeli bulundu. Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülebilen eser döneminden günümüze uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu.

Göbeklitepe'de Domuz Heykeli

Heykel, H şeklinde bir sembol, bir hilal, iki yılan ve üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde bulundu. Karahantepe’de sürdürülen kazı çalışmalarında ise dönemin en gerçekçi heykellerinden biri gün ışığına kavuşturuldu. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın en etkileyici örneklerinden biri olmaya aday 2,3 metre yüksekliğindeki heykel bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş olarak bulundu.