Göbeklitepe'de Domuz Heykeli Bulundu

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de yürütülen kazı çalışmalarında, yaban domuzu heykeli bulundu. Eser, döneminden günümüze uzanana ilk boyalı heykel buluntusu oldu.

Göbeklitepe'de Domuz Heykeli Bulundu
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Şanlıurfa'da Taş Tepeler projesi kapsamında kazı çalışmaları devam ediyor. Göbeklitepe’nin D yapısında kireçtaşından yapılmış ve gerçek boyutlu olan bir yaban domuzu heykeli bulundu. Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülebilen eser döneminden günümüze uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu.

Göbeklitepe'de Domuz Heykeli

Heykel, H şeklinde bir sembol, bir hilal, iki yılan ve üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde bulundu. Karahantepe’de sürdürülen kazı çalışmalarında ise dönemin en gerçekçi heykellerinden biri gün ışığına kavuşturuldu. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın en etkileyici örneklerinden biri olmaya aday 2,3 metre yüksekliğindeki heykel bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş olarak bulundu.

Göbeklitepe'nin Sırları Devam Ediyor! Tarihin Akışını Değiştirecek HeykellerGöbeklitepe'nin Sırları Devam Ediyor! Tarihin Akışını Değiştirecek HeykellerKültür Sanat

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Şanlıurfa # Göbeklitepe
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