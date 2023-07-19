İlk mumyalar neden yapıldı? Mumyalama inançları neydi?

Mumyalama, tarihçiler tarafından her zaman ilgi çeken konu olmuştur. Neden mumyalama ihtiyacı duyuyorlardı? İnançları neydi?

Bu uygulamanın temeli bir süredir tartışma konusu olsada, Luksor'un hemen güneyinde yer alan Gebelein çölünde, önemli keşifler yapıldı. Burada, Mısır'ın en eski ölüm törenlerine dair kanıtlar bulundu. Mısırlıları kendi bedenlerini mumyalamaya düşüncesinin başlamasındaki kökenlerinin, Antik Mısır uygarlığın kendisinden çok daha eskiye dayandığını gösteriyor.

Kazıların yapıldığı alanda 5.400 yıllık mumyalanmış bir ceset keşfedilmişti. Kasıtlı mumyalama belirtisi göstermediği için araştırmacılar tarafından büyük ilgi gördü. Sıcak ve kuru çöl kumunun yanlışlıkla adamın vücudunu koruduğuna inanılıyor ve bu da Mısırlıların mumyalama sürecini geliştirmek için doğal mumyalardan nasıl ilham almış olabileceklerini vurguluyordu. Bu teori, Antik Mısır'ın en bilinen uygulamalarından birinin gelişimine dair büyüleyici bir bakış açısı sunması açısından önemlidir.