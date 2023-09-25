İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları

Tarihe ilgi duyan insanlar en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları listesini merak ediyor. Peki en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı hangisi? İşte ayrıntılar...

İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları
İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları
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En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları tarihle ilgilenenlerin merak ettiği bir konu. en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları aşağıda yer alan görsele göre Kanuni Sultan Süleyman'dır. Peki en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları kimler? İşte yanıtları...

EN UZUN SÜRE TAHTTA KALAN OSMANLI PADİŞAHLARI

en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları
En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları

En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı Kanuni'den sonra Osmanlı Devleti'nde en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları sırasıyla; 4. Mehmet, Fatih Sultan Süleyman, Orhan Gazi'dir. Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl tahtta kalmıştır.

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