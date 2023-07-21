Kemik mağarası belgeselindeki kemikler kimlere ait? İlk insanlar neden yerin derinliklerinde yaşadı?

Kemik Mağarası dizi belgeseli, daha önce Mısır'ın gizemli olaylarını çıkmış, Netflix dizi belgeselidir. Dizi belgesel serisi, paleontolog Lee Berger'in keşfini göstermek için Güney Afrika'daki korkunç derecede dar bir mağara sisteminde zaman geçirmesini konu alıyor.

250.000 YILLIK KEMİKLER

Eski bir primat olan Homo Naledi'nin 250.000 yıllık kemikleri. Şık, evet. Ancak, potansiyel olarak şimdiye kadarki en açıklayıcı paleontoloji kazılarından biridir, çünkü 15 bireye ait 1.500 kemik parçasından ve bu türün Homo Sapiens'ten (bu biz olurduk!) çok, binlerce yıl önce törensel cenaze törenleri gerçekleştirmiş olabileceğine dair önemli kanıtlar içerir. Bu önemli ve insanlar ve ataları hakkında bildiğimiz birçok şeyi alt üst edebilir.

MORG DAVRANIŞI

Yükselen Yıldız Mağarası, biyolojik atalarımızın kalıntılarıyla dolu paleoantropolojik bir yer olan İnsanlığın Beşiği'nde yer almaktadır.

Berger ve ekibi o mağarada, dünyayı değiştirecek bir keşif olabileceğini kabul etmekten biraz korktukları bir şey olan "morg davranışını" sergileyen ilk insan olmayan türü ortaya çıkarmışlardı.

Zifiri karanlık bir mağaraya ateş ile geldiklerinde, dik yokuşları tırmanmak ve derin çukurlardan sürünerek geçtiklerinde, bu zahmetler sonuç vermişti. Ritüel olarak ölülerini gömdüklerine dair önemli kanıtlar topladılar.

Buldukları olaylar yaklaşık çeyrek milyon yıl önce gerçekleşmişti; Bunu yapanlar, 80.000 yıl önce Homo Sapiens'in bu tür davranışları sergileyen ilk kişi olduğu düşünülüyordu ve bunu daha küçük beyinlere sahip olmalarına rağmen yaptılar.

BUNU NEDEN YAPTILAR?

Berger, Molopyane, evrimci antropolog Augustin Fuentes ve paleoantropolog John Hawks'ın tahminlerine göre şu ifadeleri kullanıyor: