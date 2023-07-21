Kemik mağarası belgeselindeki kemikler kimlere ait? İlk insanlar neden yerin derinliklerinde yaşadı?
Kemik Mağarası dizi belgeseli, ilginç keşifler ile tarihe ışık oluyor. Peki paleontolog Lee Berger'in öncülük ettiği ekibin en son uğradığı yerdeki kemikler kimlere ait? İlk insanlar neden yerin altında yaşıyordu?
Kemik Mağarası dizi belgeseli, daha önce Mısır'ın gizemli olaylarını çıkmış, Netflix dizi belgeselidir. Dizi belgesel serisi, paleontolog Lee Berger'in keşfini göstermek için Güney Afrika'daki korkunç derecede dar bir mağara sisteminde zaman geçirmesini konu alıyor.
250.000 YILLIK KEMİKLER
Eski bir primat olan Homo Naledi'nin 250.000 yıllık kemikleri. Şık, evet. Ancak, potansiyel olarak şimdiye kadarki en açıklayıcı paleontoloji kazılarından biridir, çünkü 15 bireye ait 1.500 kemik parçasından ve bu türün Homo Sapiens'ten (bu biz olurduk!) çok, binlerce yıl önce törensel cenaze törenleri gerçekleştirmiş olabileceğine dair önemli kanıtlar içerir. Bu önemli ve insanlar ve ataları hakkında bildiğimiz birçok şeyi alt üst edebilir.
MORG DAVRANIŞI
Yükselen Yıldız Mağarası, biyolojik atalarımızın kalıntılarıyla dolu paleoantropolojik bir yer olan İnsanlığın Beşiği'nde yer almaktadır.
Berger ve ekibi o mağarada, dünyayı değiştirecek bir keşif olabileceğini kabul etmekten biraz korktukları bir şey olan "morg davranışını" sergileyen ilk insan olmayan türü ortaya çıkarmışlardı.
Zifiri karanlık bir mağaraya ateş ile geldiklerinde, dik yokuşları tırmanmak ve derin çukurlardan sürünerek geçtiklerinde, bu zahmetler sonuç vermişti. Ritüel olarak ölülerini gömdüklerine dair önemli kanıtlar topladılar.
Buldukları olaylar yaklaşık çeyrek milyon yıl önce gerçekleşmişti; Bunu yapanlar, 80.000 yıl önce Homo Sapiens'in bu tür davranışları sergileyen ilk kişi olduğu düşünülüyordu ve bunu daha küçük beyinlere sahip olmalarına rağmen yaptılar.
BUNU NEDEN YAPTILAR?
Berger, Molopyane, evrimci antropolog Augustin Fuentes ve paleoantropolog John Hawks'ın tahminlerine göre şu ifadeleri kullanıyor:
Ölüleri gömmek, göreceli psikolojik karmaşıklıktan kaynaklanan bir davranıştır. Bu, Homo Naledi'nin dinin ilk parlayan közlerini gösterecek olan bir ölümden sonraki hayatı tasarladığı anlamına gelebilir. Bu, aile üyelerinin veya arkadaşlarının cesetlerinin hayvanlar tarafından çürümesine veya parçalanmasına katlanamayacakları anlamına gelebilir. Bu, aşk gibi bir şey hissettikleri anlamına gelebilir. Fuentes bu varsayımı, cesetlerin üzerinde oyalanarak veya onları bir süre taşıyarak ölülerinin "yasını tutan" maymunların davranışlarına benzetiyor: ama görünüşe göre Homo Naledi'nin yaptığı son derece kasıtlı davranışlarla onları bir kenara atmıyorlar. Belgesel bize Homo Naledi'nin karakalem veya grafit eskizlerinden canlandırılmış canlandırmalarını, nasıl görünebileceklerine dair ürkütücü ama büyüleyici en iyi konuk tahminlerini sunuyor.