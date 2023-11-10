Ketçabın Antik Tarihi! Ketçapta 1812 Yılına Kadar Domates Kullanılmıyordu

ketçabın uzun tarihi Çin İmparatorluğu'na kadar uzanır ve bir noktada tamamen domatessizdir. Ketçap dünya genelinde evlerde yüzde 97'sinde ve muhtemelen özel yemeklerde yüzde 100'ünde bulunur. Aslında ketçabın, balık bağırsakları, et yan ürünleri ve soya fasulyesi ile yapıldığı Çin İmparatorluğu'na kadar uzanan hikayeli bir geçmişi vardır. Domates bazlı ketçap 1812 yılına kadar icat edilmedi.

Ketçabın Antik Tarihi

Modern ketçabın atası tamamen domatessizdi. Domates bitkileri İngiltere'ye 1500'lü yıllarda Güney Amerika'dan getirilmiş olmasına rağmen, bazıları tarafından zehirli olduğu düşünüldüğü için domates yüzyıllarca yenmemiştir. Örneğin eski zaman İngiltere'sinde zengin İngilizler kurşun kalaylı tabaklardan yemek yediğinde, domatesin asidi kurşunu yiyeceğe sızdırarak kurşun zehirlenmesine neden oluyordu. Bunun yerine kullandığımız ketçabın öncüsü Güney Çin'den gelen fermente edilmiş bir balık sosuydu. M.Ö. 300'lü yıllardan itibaren metinler, balık bağırsağından, et yan ürünlerinden ve soya fasulyesinden yapılan fermente macunların kullanımını belgelemeye başladı. Güney Min lehçesini konuşanlar tarafından "ge-thcup" veya "koe-cheup" olarak adlandırılan balık sosunun uzun okyanus yolculuklarında saklanması kolaydı.

Antik ketçaplar ticaret yolları boyunca Endonezya ve Filipinler'e yayıldı; burada İngiliz tüccarlar 1700'lerin başında tuzlu çeşniye karşı bir tat geliştirdiler. Örnekleri eve götürdüler ve orijinal tarifi derhal bozarak, kendilerine has ketçap geliştirdiler.

Ketçabın Altın Çağı

18. yüzyıl ketçabın altın çağıydı. Yemek kitaplarında istiridye, midye, mantar, ceviz, limon, kereviz ve hatta erik ve şeftali gibi meyvelerden yapılan ketçap tarifleri yer alıyordu. Genellikle bileşenler ya şurup benzeri bir kıvama gelinceye kadar kaynatılır ya da uzun süre tuzla bekletilirdi. Bu süreçlerin her ikisi de son derece konsantre bir son ürüne yol açtı: bozulmadan uzun süre dayanabilen tuzlu, baharatlı bir lezzet oluşmuştu.

1700'lü yıllardan kalma bir istiridye ketçabı tarifinde 100 istiridye, üç litre beyaz şarap ve topuz ve karanfil ile tatlandırılmış limon kabukları gerekiyordu. Bu arada herkes kendine özgü ketçap tarifi geliştirmeye başlamıştı, Galler Prensi için ketçap mürver ve hamsiden yapıldı.

Domatesli Ketçap Ne Zaman Bulundu?

1812'de domates bazlı ketçapın ilk tarifi ortaya çıktı. Filipinli bir bilim adamı olan James Mease, tarifi geliştirme konusunda itibar kazandı. Bilim adamı en seçkin ketçaplar için o zamanlar domates olarak adlandırılan "aşk elmalarından" geldiğini yazdı. Bazıları domateslerin afrodizyak gücüne sahip olduğuna inanıyordu.

Sirke standart bir içerik haline gelmeden önce, domates bazlı sosların korunması, meyveler hızla ayrıştığı için bir sorundu. Yeni kurulan bir şirket, 1876 yılında domatesleri, damıtılmış sirke, esmer şeker, tuz ve çeşitli baharatlar içeren ünlü fermente ederek yeni buldukları ketçabı piyasaya sürdü. Ayrıca müşterilerin ne satın aldıklarını görebilmeleri için cam şişelerin kullanımına da öncülük ettiler.