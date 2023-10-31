Orta Çağın Süper Silahları

Orta çağda bazı medeniyetlerin ne kadar güçlü ve zengin olduğunu duymuşuzdur. Tarih kitaplarında yazan diğer adı ile altın çağda derler. Orta çağın bu zengin medeniyetleri gerek imparatorluklarını korumak için gerekse imparatorluklarını genişletmek için o zamanın süper silahlarına ihtiyaç duydular.

Ne kadar büyük savaşları kazanmada ilk planda rol oynasa da orta çağda savaşlarda dikkat çekici ancak sıklıkla gözden kaçırılan süper silahların ortaya çıkışı görüldü.

1. Bizans İcadı Yunan ateşi

Bir Bizans icadı olan Yunan ateşi, gizemli ve yıkıcı bir yanıcı sıvıydı. Yakından korunan bir sır olan bileşimi, Bizanslıların Doğu Akdeniz'de müthiş bir imparatorluk kurmasına olanak sağladı.

2. Orban Osmanlı Topu

Macar mühendis Orban, Osmanlı İmparatorluğu için bombardıman olarak bilinen devasa bir bronz top icat etti. Bu muazzam silahın boyu 27 fitti, bir milden fazla top güllesi ateşliyordu ve İstanbul'un fethinde çok önemli bir rol oynadı.

3. Galli Uzun Yayı

Görünüşte alçakgönüllü olan Galli uzun yayı, zırhı delebilecek inanılmaz bir güce sahipti. Agincourt Muharebesi'nde İngiliz uzun okçularının ağır silahlı Fransız kuvvetlerine karşı zafer kazanmasıyla değerini kanıtladı.

3. Hollanda Cehennem Yakıcısı

Daha da fazla ateş gücüne ihtiyaç duyulduğunda, büyük miktarda yük fırlatma kapasitesine sahip mancınık, en iyi kuşatma alternatifi olarak görülüyordu. Basit ama yıkıcı bir kavram olan Hollanda cehennem yakıcısı, esasen barutla dolu bir gemiydi. Maliyeti nedeniyle nadiren kullanılsa da, İspanya'nın Anvers kuşatmasının kırılmasında çok önemli bir rol oynadı.

4. Kore Kaplumbağa Gemileri

Kore Kaplumbağa gemileri ise tam tersiydi; tamamen zırhla kaplıydılar ve dünyanın ilk zırhlı zırhlılarıydılar.

5. Çin Ateş Mızrağı

Belki de en korkunç ortaçağ silahı Çin ateş mızrağıydı. MS 1150'de kullanılan ateş mızrağı aslında ucunda havai fişek bulunan bir mızraktı. Yaratıcı silahlarla öne çıkan Orta Çağ savaşları, daha basit zamanlarda bile insanın yaratıcılığını sergiliyor.