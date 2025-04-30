"Sovyetler yardım etmedi" tartışması: Afyoncu'ya Perinçek’ten yanıt

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, katıldığı bir televizyon programında, Sovyetler Birliği’nin Türk Milli Mücadelesi’ne doğrudan yardım yapmadığını savundu. Afyoncu, “Senelerce kitaplarda Sovyetlerden silah ve para yardımı geldiği anlatıldı, ama bu doğru değil.” dedi.

Kıvanç Özdal Kıvanç Özdal
"Sovyetler yardım etmedi" tartışması: Afyoncu'ya Perinçek’ten yanıt
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Afyoncu, Buhara Hanlığı ve diğer Müslüman toplulukların Anadolu’daki mücadeleye destek olmak için Lenin'e para gönderdiğini, ancak Sovyetlerin bu paranın büyük kısmına el koyduğunu iddia etti. “Gönderilen silahların bir kısmı arızalıydı, bazıları ise kasıtlı olarak hasar görmüştü.” dedi.

Tarihçi Doç. Dr. Mehmet Perinçek ise bu açıklamalara tepki gösterdi. Afyoncu’nun iddialarının dayanağının sadece Buhara Cumhuriyeti’nin eski lideri Osman Kocaoğlu olduğunu söyleyen Perinçek, “Kocaoğlu bile Sovyetler hiç yardım etmedi demiyor, yalnızca bazı yardımların ulaştırılamadığını söylüyor.” dedi.

Perinçek ayrıca, konuyla ilgili devlet arşivlerinde yapılan araştırmalarda Sovyet yardımlarına ilişkin çok sayıda belge bulunduğunu belirtti. “Kurtuluş Savaşı’nın liderlerinin anıları da Sovyet desteğini açıkça ortaya koyuyor. Atatürk’ten İsmet Paşa’ya, Fevzi Çakmak’tan Karabekir Paşa’ya kadar pek çok komutan bu yardımları doğrulamıştır.” ifadelerini kullandı.

Perinçek, Prof. Dr. Afyoncu’nun açıklamalarını, hem tarihsel gerçeklikten kopuk hem de Türkiye açısından ciddi bir zaafiyet olarak nitelendirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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