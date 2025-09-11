Türkiye’de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri açıklandı

Bakan Ersoy ayrıca, 2025 yılının ilk 8 ayında müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısının 21 milyon 610 bin 964’e ulaştığını bildirdi.

"MİRASIMIZI GELECEĞE AKTARMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizin izlerini milyonlarla paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. 2025 yılının ilk 8 ayında, müze ve ören yerlerimizi ziyaret edenlerin sayısı 21 milyon 610 bin 964’e ulaştı. Restorasyonlardan dijitalleşmeye, yeni müzecilik anlayışından kültür rotalarına kadar attığımız her adım, bu değerli mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Her bir taşında, her bir izinde insanlık tarihinin sesi olan bu mirası korumak ve geleceğe aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda; tarihimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin ışığını tüm dünyaya taşımaya devam edeceğiz."

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 MÜZE VE ÖREN YERİ

Bakan Ersoy’un paylaştığı verilere göre, yılın ilk 8 ayında en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri şu şekilde sıralandı:

Efes Ören Yeri: 1 milyon 741 bin 547 ziyaretçi

Pamukkale (Hierapolis): 1 milyon 613 bin 357 ziyaretçi

Göreme Ören Yeri: 766 bin 937 ziyaretçi

Paşabağlar Ören Yeri: 753 bin 638 ziyaretçi

Galata Kulesi: 651 bin 197 ziyaretçi

Göbeklitepe: 497 bin 394 ziyaretçi

Kaymaklı Yeraltı Şehri: 460 bin 262 ziyaretçi

Cumhuriyet Müzesi: 454 bin 48 ziyaretçi

Sümela Manastırı: 392 bin 976 ziyaretçi

Derinkuyu Yeraltı Şehri: 375 bin 870 ziyaretçi