Yuri Gagarin'in 7 yıl sonra açılan veda mektubu: "Uçuşumu komünizme adıyorum"

Sovyetler Birliği'nin en büyük başarılarından biri insanlı ilk uzay yolculuğunu başarıyla gerçekleştirmiş olmasıdır. Bu yolculuğu ilk yapan kişi, Yuri Gagarin olmuştur. Gagarin'in zorlu yolculuk öncesinde ailesine yazdığı veda mektubunu sizler için çevirdik.

Yuri Gagarin, uzaya gönderilecek ilk insan öğrendiğinde, düşüncelerini eşiyle bir mektup yazarak paylaşıyor. Gagarin'in hayatını kaybetmesi durumunda eşine verilecek bu mektup, dolayısıyla uçuşun başarılı geçtiği 1961'de ona ulaştırılmıyor. Yuri, 1968 yılında bir başka deneme uçuşu sırasında hayatını kaybettiğinde mektup kendisine ulaşıyor ve daha sonra yayınlanıyor. İşte o mektup:

- Sevgili Valechka, Lenochka ve Galochka'm, Bugün üzerime düşen sevinç ve mutluluğu paylaşmak için size birkaç satır yazmaya karar verdim. Bugün hükümet komisyonu beni ilk uzay uçuşuna göndermeye karar verdi. Sevgili Valiusha, çok mutluyum ve bu sevinci sizinle paylaşmak istiyorum. Sıradan bir insan olarak, bana önemli bir milli görev verildi - uzaya ilk yolculuğu açmak! Teknolojiye tamamen güveniyorum. Başarısız olmamalı. Ancak bazen insanlar nedeni olmadan düşüp boyunlarını kırabilirler. Burada da bir şeyler olabilir. Olacağına inanmıyorum. Ama olursa, sizlere ve özellikle sana, Valiusha - üzüntüye kapılmayın. Böyle bir şey hayatın bir gerçeği. Lütfen kızlarımızı koruyun ve benim kadar sevin. Onları hayatın zorluklarından korkmayan gerçek insanlar olarak yetiştirin. Yeni komünist toplumda yaşamayı hak edecek insanlar olarak yetiştirin. Bu mektup biraz karamsar görünebilir. Böyle kötü bir sonuca inanmıyorum. Umarım bu mektubu asla görmeyeceksiniz ve bu anlık zayıflık için utanacağım. Ancak bir şeyler olursa, tüm gerçeği bilmelisiniz. Çocukken Valerii Chkalov'un sözlerini okudum: "Eğer olacaksanız, birinci olun." Bu yüzden deniyorum ve sonuna kadar yapacağım. Valechka, bu uçuşu yeni komünist toplumun insanlarına, girdiğimiz büyük Anavatanımıza ve bilimimize adama istiyorum. Umarım birkaç gün içinde tekrar bir araya gelip mutlu olacağız. Valechka, lütfen ebeveynlerimi unutma ve bir fırsatınız varsa, onlara bir şekilde yardım edin. Onlara sıcak selamlarımı iletin ve bu konuda onları affetmelerini sağlayın, çünkü bilmemeleri gerekiyordu. Bu kadar. Hoşçakalın, sevgili ailem. Sıkı sıkı sarılıyorum ve öpüyorum sizi. Selamlar, Babanız ve Yura