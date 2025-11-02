1 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI: En çok hangi dizi izlendi? TOTAL, AB ve ABC1’de zirve kimin?

1 Kasım Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım merak konusu oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
1 Kasım Cumartesi akşamı ekranda yayınlanan diziler arasında reyting yarışı nefes kesti. Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Ben Leman ve Aynadaki Yabancı gibi yapımların yarıştığı gecede reyting sonuçları açıklandı.

Yeni sezonun dikkat çeken yapımı Güller ve Günahlar, tüm kategorilerde liderliği alarak Gönül Dağı’nın uzun süredir süren reyting hâkimiyetine son verdi. Dizinin performansı özellikle Total ve ABC1 kategorilerinde öne çıktı.

Total kategorisinde Güller ve Günahlar 6.76 reytingle zirveye yerleşirken, Gönül Dağı 5.88 reytingle ikinci sırada kaldı. Ben Leman 3.06, Aynadaki Yabancı ise 3.03 puanla listede yer aldı.

AB kategorisinde Güller ve Günahlar 5.53 reyting alarak yine birinci olurken, Ben Leman 4.78 reytingle ikinci, Gönül Dağı ise 4.69 reytingle üçüncü sırada yer aldı. Aynadaki Yabancı 1.93 reytingle 12’nci oldu.

ABC1 kategorisinde ise Güller ve Günahlar 6.37 reytingle zirveyi bırakmadı. Gönül Dağı 5.13 reytingle ikinci, Ben Leman 3.67 reytingle üçüncü, Aynadaki Yabancı ise 2.50 reytingle dokuzuncu sırada yer aldı.

Yeni sezonda dengeleri değiştiren Güller ve Günahlar, tüm listelerde zirvede yer alarak haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

