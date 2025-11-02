BDDK verileri açıklandı! Hangi il borcunu ödeyemedi, hangisi en borçlu çıktı?

BDDK verilerine göre 2025’in 9 aylık döneminde Türkiye’nin en borçlu ili Ankara oldu. Kişi başı kredi borcu 595 bin lirayı aştı. Borcunu ödeyemeyen iller arasında Karaman ilk sırada yer aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025’in ilk 9 aylık dönemine ait kredi ve borç verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye’nin en borçlu ili Ankara, borcunu ödeyemeyen ili ise Karaman oldu.

BDDK raporuna göre Karaman’da kişi başı takipteki alacak tutarı 13 bin 316 lira olarak kaydedildi. Karaman’ı 12 bin 903 lira ile İstanbul, 11 bin 462 lira ile Muğla izledi. Gaziantep 10 bin 680 lira, Kocaeli 9 bin 989 lira ile ilk beş il arasında yer aldı.

Öte yandan borç ödemede en az sorun yaşayan il Muş oldu. Kişi başı bin 702 lira ile takipteki alacağı en düşük il olan Muş’u Bayburt (1.865 TL) ve Gümüşhane (1.920 TL) takip etti.

Kredi tutarları açısından bakıldığında, Ankara kişi başına 595 bin 699 TL ile zirvede yer aldı. Başkent’i 582 bin 897 TL ile İstanbul, 436 bin 827 TL ile Gaziantep, 383 bin 718 TL ile Antalya ve 343 bin 533 TL ile Denizli izledi.

