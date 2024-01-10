2024 Regaip Kandili Ne Zaman? Regaip Kandilinde Hangi Dualar Okunur, Hangi İbadetler Yapılır?

Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip Kandili olarak adlandırılır. İslam inancına göre bu gece müminler için özel bir değere sahiptir. Bu geceyi ibadet ve dualarla değerlendirmek, manevi anlamını artırmak önemlidir.

Regaip Kandilinde Hangi Dualar Okunur, Hangi İbadetler Yapılır?

İstiğfar Duası:

"Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ hûve, elhayyelkayyûme ve etûbû ileyh."

Salavat-ı Şerife:

"Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

Dua:

"Yâ Rabbi, bu mübarek gecede beni mağfiretine nail eyle, rahmetinle kuşat. Bana, aileme ve tüm müminlere sağlık, huzur ve afiyet ihsan eyle. Yolumuzu aydınlat, kalplerimizi imanla doldur. Dualarımızı kabul buyur, günahlarımızı affet. Yaralı kalpleri şifalandır, sıkıntıları gider. Bize hidayet ve doğru yolu göster. Amin."

Kandil gecelerinde Kur'an-ı Kerim okumak da oldukça faziletli bir ibadettir. Özellikle Yasin Suresi ve Mülk Suresi okunabilir.

Hayır Duaları:

Bu gece, hayır duaları yapmak, sevdikleriniz, aile fertleriniz, ümmet ve tüm insanlık için iyilik ve güzellikler dilemek önemlidir.

Düşkünler ve Muhacirler İçin Dua:

Bu gece, yardıma muhtaç olanlar, zor durumda olanlar, savaş ve zulüm gören kardeşlerimiz için dua etmek çok anlamlı olacaktır.