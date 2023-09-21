23 eylül sonbahar ekinoksu nedir? 23 Eylül sonbahar ekinoksunda ne olur?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği anı temsil eder. Bu an, gündüz ile gecenin eşit uzunlukta olduğu bir dönemi ifade eder ve yılda iki kez meydana gelir. Bu iki ekinoks olayına İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu denir.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR? 23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSUNDA NE OLUR?

Sonbahar Ekinoksu, 23 Eylül'de gerçekleşen ve sonbaharın başlangıcını simgeleyen bir olaydır. Bu tarihte, Kuzey ve Güney Yarım Küre'de Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90 derece açıyla düşer. Ekvator boyunca gölge boyu sıfırdır. Ardından Güneş ışınları Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar, bu da Güney Yarım Küre için ilkbaharın başlangıcı anlamına gelirken, Kuzey Yarım Küre'de sonbahar mevsimi başlar. Bu tarihle birlikte, Güney Yarım Küre'de gündüzler gecelerden daha uzun hale gelirken, Kuzey Yarım Küre'de tam tersi bir durum yaşanır. Dünya üzerinde gece ve gündüz eşit uzunluktadır, ve Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin başlangıcı, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

Ekinokslar, yılda iki kez gerçekleşir ve her biri mevsimlerin başlangıcını işaret eder. İlkbahar Ekinoksu 21 martta gerçekleşirken, Sonbahar Ekinoksu 23 eylül civarında meydana gelir.

Bu özel anlar, Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşü ve eksen eğikliği nedeniyle oluşur. Her iki yarımküre için de mevsimlerin başlangıcı olarak kabul edilen bu tarihlerde, Güneş ışınları Ekvator'a dik bir açıyla düşer, böylece mevsim değişiklikleri başlar.

Ekinoks tarihleri, Kuzey ve Güney Yarım Küreler için farklı anlamlar taşır. Kuzey Yarım Küre için İlkbahar Ekinoksu 21 martta ve Sonbahar Ekinoksu 23 eylülde gerçekleşirken, Güney Yarım Küre için bu tarihler tam tersidir. 21 Mart Güney Yarım Küre için Sonbahar Ekinoksu, 23 Eylül ise İlkbahar Ekinoksu olarak kabul edilir.

Ekinoks tarihleri, Dünya'nın iki yarımküresindeki mevsimlerin başlangıcı olarak kabul edilir ve Güneş ışınlarının Ekvator'a dik düşmesiyle meydana gelir. Bu anlar, doğa olaylarını ve mevsim değişikliklerini izlemek için önemli referans noktalarıdır. Sonbaharın gelişini ekinoksla beraber kutlayabilirsiniz!