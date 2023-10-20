Dünya evine girmek üzere olan çiftler dini nikah konusunu merak etmekteler. Dini nikah ne zaman yapılır? Dini nikah belgesi nedir? Detaylar yazımızda!

DİNİ BAĞLARIN ÖTESİNDE! DİNİ NİKAH NE ZAMAN YAPILIR!

İslam dininde evliliğin dinî yönünü ifade eden dini nikah iki kişinin evlenme niyetlerini ifade etmeleri ve bu niyetlerini dinî bir liderin huzurunda şahitlerin önünde söylemeleri ile gerçekleşir. Dini nikahın gerçekleşmesi için belirli şartlar vardır.

Evlenecek kişilerin veya vekâletlerini verdikleri şahısların hazır bulunması, tarafların irade beyanı, nikâhın duyurulması, kızın aile bireylerinin izninin olması ve şahitlerin hazır bulunması dini nikahın gerçekleştirilme şartlarıdır. Dini nikahın kıyılması için gerekli olan şartlar yerine getirildikten sonra, evlenecek kişiler evlilik niyetlerini ifade ederler. Evlenecek kişiler, bu ifadeleri ifade ettikten sonra imam tarafından nikahları kıyılır ve evliliği ilan edilir. Dini nikah ise, evliliğin dinî yönünü ifade eder ve evliliğin dinî geçerliliğini sağlar. Peki dini nikah ne zaman yapılır? Sizler için aşağıda bu soruyu cevapladık!

DİNİ NİKAHIN YAPILDIĞI ZAMAN!

İslam dininde evliliğin dinî yönünü ifade eden dini nikahın kıyılma zamanından önce yukarıda saydığımız dini nikahın şartlarının yerine getirilmiş olması gereklidir. Bu şartlar yerine getirildiği sürece dini nikahın kıyılması için herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Dini nikah, herhangi bir zamanda yapılabilir ancak, genellikle dini nikah, düğünden önce kıyılır. Düğünden önce kıyılan dini nikah, nişanlılık döneminin sona erdiğini ve evliliğin gerçekleştiğini gösterir. Bununla birlikte Dini nikah, düğünden sonra da kıyılabilir. Düğünden sonra kıyılan dini nikah, evliliğin dinî yönünün tamamlandığını gösterir.

DİNİ NİKAH BELGESİ NEDİR!

Dini nikahın kıyıldığını gösteren bir belge olan dini nikah belgesi genellikle bir din büyüğü tarafından düzenlenir ve evlenecek kişilerin adlarını, anne babalarının adlarını, evlenme tarihlerini ve nikahı kıyan dinî liderin adını içerir. Genellikle evliliğin dini yönünü belgelemek için kullanılan dini nikah belgesi evliliğin dinî geçerliliğini sağlar ve evliliğin dinî yönüne ilişkin bilgileri içerir.