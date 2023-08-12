Ekranlara dönüşü pahalıya patladı! Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri

Kenan İmirzalıoğlu'nun televizyon hayatı, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yönetmenliğini ise Abdülkadir Ceylan Ede'nin üstlendiği, 2005-2007 yılları arasında yayınlanan, Acı Hayat dizisi ile başlamıştı.

Kenan İmirzalıoğlu, uzun zamandır televizyon ekranlarında yer almıyordu. Kenan Işık'ın rahatsızlığından dolayı Kim Milyoner Olmak İster programını sunan Kenan İmirzalıoğlu, yeni bir dizi projesi için yeşil ışık yaktı.

EKRANLARA DÖNÜŞÜ PAHALIYA PATLADI!

DUDAK UÇUKLATTI

Yönetmenliğini Yavuz Turgul'ın üstlendiği projede yer alacak.

Projede rol alması beklenen Kenan İmirzalıoğlu ve Özge Özpirinçci'nin rol alacağı projenin detayları henüz bilinmese de yapımcılığını ise Erol Avcı'nın TMC yapım şirketi üstlenecek.

Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci ve Özgü Namal, uzun bir aranın ardından tekrar setlere dönmeye hazırlanıyorlar ve bölüm başına alacakları ücretler dudak uçuklattı. Dedikodulara göre, Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon 300 bin lira, Özge Özpirinçci 700 bin lira ve Özgü Namal ise 750 bin lira ücret alacak.