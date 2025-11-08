Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm reklamsız ve kesintisiz izle!

NOW TV’nin sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölümüyle ekranlarda. Sevde’nin itirafı Melek’in hayatını değiştirirken, Yusuf ve Yıldız büyük bir sınavla karşı karşıya kalıyor.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 8. bölümü izleyiciyle buluştu. NOW TV ekranlarında yayınlanan dizide bu hafta duygusal sahneler ve beklenmedik gelişmeler dikkat çekiyor.

Sevde’nin herkesin içinde yaptığı itiraf, Melek’in hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oluyor. Geçmişine dair açığa çıkan her sır, Melek’i derin bir arayışa sürüklüyor.

Serhat’ın yemeğe çağırıp rencide ettiği Ziyan Ağa, olayın faturasını Yıldız’a kesiyor. Yıldız’dan hatasını telafi etmesi için istediği bedel ise oldukça ağır. Bu süreçte Yıldız, ailesiyle Serhat arasında bir tercih yapmak zorunda kalıyor.

Diğer yandan Akif, Kordağlılar’ın mağarasından aldığı tarihi eserleri satmaya çalışıyor. Ancak kaybolan eserlerin peşine sadece Kordağlılar değil, Serhat da düşüyor.

Gerilimin giderek arttığı dizide her karakter kendi geçmişiyle yüzleşiyor.

8. BÖLÜM

