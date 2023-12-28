Kızıl Goncalar Yayından Kaldırıldı Mı? RTÜK'ün Kızıl Goncalar Kararı

FOX TV ekranlarında, Pazartesi akşamları yayınlanmaya başlayan Kızıl Goncalar dizisi ilk günden reyting rekorları kırmıştı. Ancak, başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı ve Kızıl Goncalar dizisi, RTÜK'ten ceza yedi.

18 Aralık tarihinde yayınlanan dizi büyük bir tartışma ortamı yarattı. Özellikle muhafazakâr kesimlerin ve İslami tarikat-cemaatlerin temsil ettiği karakterlerin sahneleri olumlu ve olumsuz birçok tepkiye yol açtı.

Kızıl Goncalar Dizisi Yayından Kaldırıldı Mı?

FOX TV'de yayınlanan ve yayınlandığı ilk gün reyting rekorları kıran dizinin, kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. Kızıl Goncalar’a RTÜK’ten yüzde 3 idari para, 2 kez de program durdurma cezası geldi. Bundan dolayı da Kızıl Goncalar’ın 1 Ocak ve 8 Ocak tarihlerinde FOX TV ekranlarında yayınlanmayacağı açıklandı.

Kızıl Goncalar 3. Bölüm Tarihi Açıklandı Mı?

Kızıl Goncalar, 15 Ocak 2024 Pazartesi akşamında 3. bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak.