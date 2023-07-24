Koyu Beyaz Dizisiyle TRT'de mülteci propagandası mı yapılıyor? Dizinin konusu nedir? Ne anlatılıyor?

TRT Tabii platformunda yayınlanan Koyu Beyaz dizisi ilk bölümüyle 24 Temmuz pazartesi akşamı TRT'de izleyici karşısına çıktı. Koyu Beyaz dizisinde Erasmus programı ile yurt dışına çıkan iki gencin başından geçenler alterntif bir mizah keyfi ile yayınlanıyor. Yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı senaryosunu ise Oktay Berber, Yusuf Kot ve Faruk Günindi'nin yazdığı Koyu Beyaz dizisini yapımcıları ise Ümit Sönmez ve Nalan dal.

Dizinin yapımını üstlenen RGB Grup Medya'nın oyuncu kadrosunda ise Atabik Mohsin, Atiqa Odho, Tauseeq Heider, Atakan Hoşgören, Osman Barış Özkoçak, Cemil Şahin, Merjem Siljak, Sueun Yoo, Müge Duygun, Zeynep Anacan, Romina Buldanlıoğlu, Sen Monro, Emin Oğuz, Diana Chilingaryan, Michael Mitchell, Michael Sezgin, İhsan Önal, Asya Özveren, Aylin Arasıl, Gökçe Özyol, Aylin Kabasakal, Denisa Gültekin, Nisa Bölükbaşı, Paul Facey, Uğurcan Çankaya ve Doğukan Oltulu, Steve Leyland gibi oyuncular bulunmakta.

KOYU BEYAZ DİZİSİ MÜLTECİ PROPAGANDASI MI YAPIYOR? SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!

Dizi TRT'de yayınlandıktan sonra sosyal medyada insanlar ikiye bölündü. Bir taraf dizide Pakistanlı mülteciler için entegrasyon propagandası yapıldığını savundu diğer taraf ise çeşitliliğin sağladığı avantajların çok güzel anlatıldığını savundu. Dizinin konusu ise şu şekilde:

"Dizide bulunan Alper isimli karakter sosyetik bir ailenin oğlu olarak geçiyor. Ayrıca Pakistan asıllı İngiltere'de yaşayan Ferhan isimli başka bir karakterimiz daha var. Bu iki öğrenci Erasmus ile Almanya'da Thorvingen'de bir üniversite de karşılaşıyorlar. Türkoloji bölümünde okuyan bu iki öğrencinin başından geçen olaylar ise alternatif komediyle izleyiciye yansıtılıyor."

KOYU BEYAZ DİZİSİ HAKKINDA SOSYAL MEDYA KULLANICILARI NE DİYOR?

Dizi yayınlandıktan sonra Sosyal medya kullanıcıları dizi hakkında ikiye bölündü. Bir kısım diziyi savunurken diğer kısım propaganda yapıldığını iddia ediyor. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşmakta. 36-49 dakika arası süren bölümlerin her biri bizlere farklı perspektifler sunuyor. İzleyiciler tarafından dizi ne kadar izlenecek yakında hep birlikte göreceğiz. Diziyi izlediyseniz sizlerin de bu konu hakkındaki yorumlarını bekliyoruz.