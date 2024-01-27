Yüz şekliniz sizin zengin mi fakir mi olduğunu söylüyor! Bilimsel olarak kanıtlandı: O yüze sahip olanlar paraya para demiyor

Glasgow Üniversitesi'nde ön yargılar üzerine yapılan araştırma, dar ve arkadaş canlısı yüzlerin sizi daha zengin gösterdiğini söylerken, asık suratlı ve beceriksiz görünen suratları yoksullukla ilişkilendiriyor. Araştırma, insanların birbirleri hakkında verdikleri anlık kararları analiz etmiş ve "zengin" olarak nitelendirilen yüzlerin gülen ağızlara, keskin hatlara, kalkık kaşlara, yakın aralıklı gözlere ve pembe yanaklara sahip olduğunu ve aynı zamanda daha güvenilir olarak görüldüğünü söylüyor.

Diğer yandan billim insanları, "fakir" olarak görülen yüzlerin düşük kaşlara, daha kısa çenelere, aşağı dönük ağızlara, daha koyu ve daha soğuk cilt tonlarına sahip olduğunu, bunun da kişileri güvenilmez, soğuk ve beceriksiz gösterdiğini söylüyor. Araştırma, bir kişinin daha yüksek ya da daha düşük bir sosyal sınıftan görünmesine neyin neden olduğuna ve bu özelliklerin kişinin kişiliğine dair algılarla nasıl bağlantılı olduğuna odaklandı.

Çalışmanın başyazarı Dr. Thora Bjornsdottir, yalnızca dış görünüşe dayalı ön yargıların, bireyler için uzun süreli sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Bu tür yargılar sadece yüz görünümünden bile oluşuyor ve bunun, daha düşük sosyal sınıftan olduğu düşünülen kişilerin dezavantajlı duruma düşürülmesi de dahil olmak üzere önemli sonuçları olabiliyor.

'Sahip olduğumuz stereotipler algılarımızı önyargılı hale getiriyor ve diğer insanlar hakkındaki izlenimlerimiz onlar için belirli avantajlara ya da dezavantajlara yol açabiliyor.

DÜŞÜK ZEKA VE FAKİRLİK

Araştırmacılar, kötü görünümlü olduğu düşünülen yüzlerin daha "çocuksu" olduğunu, bir çocuğun yüzü gibi yuvarlak hatlara sahip olduğunu tespit etti. Bu özellikler zayıf kondisyon, düşük zeka ya da itaatkar bir kişilikle ilişkilendirildi.

Öte yandan, "zengin" yüzler daha uzun ve daha belirgin, çıkık burunlu, kalkık ağızlı ve geniş alınlarıyla daha baskın, yetenekli ve dürüst görünüyordu. Profesör Rachael Jack "Araştırmamız, belirli yüz özelliklerinin sosyal sınıf algılarını ilgili stereotiplerle ilişkilendirmede nasıl önemli bir rol oynadığını göstermektedir" dedi.

"Bu bulgular yalnızca merkezi sosyal algı teorilerine ilişkin anlayışımızı geliştirmek açısından değerli olmakla kalmayıp, aynı zamanda ön yargılı algılara müdahale etmek üzere tasarlanmış gelecekteki müdahalelere de yardımcı olabilir" diye konuştu.