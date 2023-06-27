Akşener'in eski danışmanı Özvarinli'den dikkat çeken sözler: "İyi Parti büyük bir tiyatrodur"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli, Ulusal Kanal'da yayınlanan Televizyon Gazetesi'nde Halil Nebiler'in konuğu oldu.

Özvarinli, İyi Parti’nin milleti milliyetçi söylemlerle ve masum vatandaşlarla kandırdığını söyledi. İyi Parti’nin üst akıl tarafından koordineli bir şekilde uygulandığını iddia etti.

Özvarinli, Ülkücüleri partinin kuruluş aşamasında kullanarak oyuna getirdiklerini söyledi. İkinci bir partinin kurulması için ihtiyaç duyulan kitleyi MHP içinde bulduklarını, ancak daha sonra MHP’lileri dışladıklarını belirtti.