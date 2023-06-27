Akşener'in eski danışmanı Özvarinli'den dikkat çeken sözler: "İyi Parti büyük bir tiyatrodur"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli, Ulusal Kanal'a konuk oldu. Akşener ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Özvarinli "İyi Parti büyük bir tiyatrodur" dedi.

Son Güncelleme:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli, Ulusal Kanal'da yayınlanan Televizyon Gazetesi'nde Halil Nebiler'in konuğu oldu.

Özvarinli, İyi Parti’nin milleti milliyetçi söylemlerle ve masum vatandaşlarla kandırdığını söyledi. İyi Parti’nin üst akıl tarafından koordineli bir şekilde uygulandığını iddia etti.

Özvarinli, Ülkücüleri partinin kuruluş aşamasında kullanarak oyuna getirdiklerini söyledi. İkinci bir partinin kurulması için ihtiyaç duyulan kitleyi MHP içinde bulduklarını, ancak daha sonra MHP’lileri dışladıklarını belirtti.

# Televizyon Gazetesi

Benzer Videolar

Güne Başlarken - 27 Haziran 2023 Güne Başlarken - 27 Haziran 2023
Televizyon Gazetesi - 27 Haziran 2023 Televizyon Gazetesi - 27 Haziran 2023
Prigojin nasıl teslim oldu, süreç nasıl işledi? Prigojin nasıl teslim oldu, süreç nasıl işledi?
"Süleymancılar İmam Hatiplileri hedef alıyor" "Süleymancılar İmam Hatiplileri hedef alıyor"
Başkent Kulisi - 26 Haziran 2023 Başkent Kulisi - 26 Haziran 2023
Ana Haber - 26 Haziran 2023 Ana Haber - 26 Haziran 2023
Günlük - 26 Haziran 2023 Günlük - 26 Haziran 2023
"Sıkıştığı zaman milliyetçi limana yanaşır" "Sıkıştığı zaman milliyetçi limana yanaşır"
"Rusya bu olaydan güçlenerek çıkacak" - Televizyon Gazetesi "Rusya bu olaydan güçlenerek çıkacak" - Televizyon Gazetesi
Güne Başlarken - 26 Haziran 2023 Güne Başlarken - 26 Haziran 2023
"İyi Parti tarih olmuştur" "İyi Parti tarih olmuştur"
Prigojin neden ayaklandı? - Özel Yayın Prigojin neden ayaklandı? - Özel Yayın
Çok Okunanlar
1 27 Haziran Resmi Gazete kararları
2 Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi
3 Belarus'ta orduya "savaşa hazır olun" emri
4 Merdan Yanardağ tutuklandı!
5 İl il bayram namazı saatleri