Prigojin nasıl teslim oldu, süreç nasıl işledi? | Prof. Dr. Mehmet Yuva yorumladı

Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva, Rusya'daki son gelişmeleri ve Wagner lideri Prigojin'in teslim olma sürecini değerlendirdi.

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Prof. Dr. Mehmet Yuva, Ulusal Kanal'da yayınlanan Televizyon Gazetesi'ne konuk oldu.

Yuva, Wagner hakkında önemli açıklamalarda bulundu:

- Çerkez Ethem vakası ve Wagner örgütü arasında tarihi bir benzerlik yoktur. Wagner örgütü benzer yapılar Osmanlı döneminde de var olan Deliler ve başıbozuklar gibi örneklerdir. Wagner örgütü, merkezi devletin liderliği altında inşa edilmiş ve hedefleri doğrultusunda sahaya sürülmüş bir askeri yapıdır.

 Yuva, Prigojin'in teslim olma sürecini özetledi.

# Televizyon Gazetesi

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