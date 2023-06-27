Prigojin nasıl teslim oldu, süreç nasıl işledi? | Prof. Dr. Mehmet Yuva yorumladı

Prof. Dr. Mehmet Yuva, Ulusal Kanal'da yayınlanan Televizyon Gazetesi'ne konuk oldu.

Yuva, Wagner hakkında önemli açıklamalarda bulundu:

- Çerkez Ethem vakası ve Wagner örgütü arasında tarihi bir benzerlik yoktur. Wagner örgütü benzer yapılar Osmanlı döneminde de var olan Deliler ve başıbozuklar gibi örneklerdir. Wagner örgütü, merkezi devletin liderliği altında inşa edilmiş ve hedefleri doğrultusunda sahaya sürülmüş bir askeri yapıdır.